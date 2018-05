Figurína nemluvněte při demonstraci ukládání dítěte do babyboxu - ilustrační foto.

Figurína nemluvněte při demonstraci ukládání dítěte do babyboxu - ilustrační foto. CTK/Ramík Drahoslav, ČTK

Přerov - Do babyboxu v Přerově dnes ráno někdo odložil novorozenou holčičku. Dítě je zdravé, řekl dnes ČTK zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Jde o třetí dítě odložené do přerovského babyboxu, který zde byl instalován v únoru 2010. V celé ČR bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení zanecháno již 169. dětí, z toho sedm letos.

"Je to novorozená holčička, na první pohled zdravá a hezká, oblečená," uvedl Hess, který dítě pojmenoval Ilonka. Holčička měla podle něj pupečník ošetřený dámskou sponou do vlasů. "Je sedmé letošní děťátko, třetí přerovské a skóre holky versus kluci zvýšila na 96:73," doplnil zakladatel sítě babyboxů.

Podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské se dítě našlo v přerovském babyboxu dnes po 08:00. "Váží okolo tří kilogramů, měří 48 centimetrů. Dítě vypadá zdravě a v pořádku. Pokud se neobjeví nějaké zdravotní komplikace, předpokládáme, že u nás bude do konce týdne a poté zřejmě poputuje do náhradní pěstounské péče, ale to už bude v režii úřadů," řekla ČTK Miloševská.

V přerovském babyboxu jde již o třetí dítě, které zde někdo odložil. V říjnu 2013 našli ve schránce zdravotníci novorozeného chlapce. Dítě bylo zdravé, vážilo 2,96 kilogramu a měřilo 50 centimetrů a dostalo jméno Jakub. V dubnu 2015 zde byla odložena zhruba pětidenní dívka, i tehdy šlo o zdravé dítě, pojmenována byla Kateřina.

V Olomouckém kraji fungují čtyři babyboxy. Kromě Přerova jsou umístěny také v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, šumperské a prostějovské nemocnice.