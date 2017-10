Olomouc - Divadelní představení, koncerty i výstavy doprovodí letošní ročník Dnů židovské kultury Olomouc, které se uskuteční během následujících deseti dnů na několika místech Olomouce. V programu je letos také mezinárodní odborná konference o proměnách židovského života. Festival letos slaví desetileté výročí, jeho součástí je i výstava v Arcidiecézním muzeu mapující osud olomoucké synagogy. Duchovním vrcholem přehlídky bude slavnostní vnesení původní olomoucké Tóry do zdejší židovské modlitebny.

Festival začne ve čtvrtek a potrvá do 29. října. Jednotlivé akce se odehrají především na půdě Divadla hudby, v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea, ale i v ulicích Olomouce, kde se v pátek uskuteční městská hra s názvem Přes zlaté kostky na cestě. "Kostky připomínající osudy olomouckých Židů jsou umístěny před domy, kde tyto osobnosti žily. Městskou hru koncipujeme tak, že půjde o pět zastavení v Olomouci, na každém z nich bude určité téma židovské Olomouce napříč časem," uvedl pořadatel festivalu Alexander Jeništa.

Divadelním lákadlem přehlídky bude představení komorní inscenace Anna Franková v režii Šimona Spišáka, za něž slovenská herečka Lucia Korená z nitranského Nového divadla získala prestižní cenu. Představení na motivy Deníků Anny Frankové se uskuteční příští středu v Divadle hudby. Součástí přehlídky bude také filmová sekce rozdělená do dvou tematických linií. "Jednou z nich bude fyzická síla v prostoru, která se bude týkat příkladu jiných synagog. Druhá část filmové sekce se bude dívat na synagogu jako na místo setkávání, modlitby a místa, které stmeluje komunitu," doplnil Jeništa.

Vrcholem letošních Dnů židovské kultury bude vnesení historické Tóry do olomoucké židovské modlitebny tuto neděli. Historický pergamenový svitek Tóry z roku 1880 byl naposled použit při bohoslužbě v zaniklé olomoucké synagoze téměř před 80 lety. Bude to první vrácená Tóra z více než půldruhého tisíce českých a moravských svitků, které dnes slouží či jsou uskladněny mimo území České republiky. "Tór s podobným osudem je více, ale tato je první, co se sem vrací natrvalo. Zdejší Židé četli z Tóry před druhou světovou válku a pokračovat v tom bude současná židovská komunita," řekl dnes novinářům předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.

Na programu festivalu je letos také například přednáška izraelského fotografa Josaifa Kohaina či koncert izraelského instrumentálního tria Tatran. Přehlídku zakončí v neděli 29. října komentovaná procházka po prostějovských židovských památkách.

Arcidiecézní muzeum Olomouc otevře výstavu mapující osud synagogy

Muzeum umění v Olomouci otevře ve čtvrtek výstavu mapující krásu i tragický osud zdejší synagogy. Postavena byla v roce 1897 v maursko-byzantském stylu za Terezskou bránou na dnešním Palachově náměstí, nacisté ji vypálili hned v první den okupace. Expozice, která přibližuje také význam židovské komunity v historii města, bude k vidění v Arcidiecézním muzeu. Je součástí letošního ročníku Dnů židovské kultury, řekli dnes novinářům zástupci muzea.

"Výstava bude jedinečná z hlediska toho, jaké jsou zde vystaveny předměty. Jde o předměty, které v synagoze byly a které s židovskou komunitou souvisejí," řekl dnes novinářům předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.

Výstava je rozdělena na dva celky. První se zaměřuje na stavbu synagogy z architektonického a uměleckohistorického hlediska. Zasadí ji do širšího kontextu tvorby jejího autora, předního rakouského architekta Jakoba Gartnera, který byl autorem 16 synagog. Vedle plánů olomoucké synagogy jsou zde představeny také plány jeho dalších nedochovaných synagog v Kroměříži, Holešově, Prostějově, Opavě či ve Vídni.

Podle kurátorky výstavy Gabriely Elblové uvidí návštěvníci i část dochovaného originálního vybavení zaniklé stavby. "Liturgické předměty máme zapůjčeny z Židovského muzea v Praze, kam byly v letech 1942 až 1945 cenné synagogální předměty sváženy. Všechny svozy byly velmi dobře dokumentovány, lze tak dobře dohledat, z které synagogy byly dovezeny. Ve sbírkách se tak našlo 18 předmětů související s olomouckou synagogou," doplnila Elblová. Podotkla, že k vidění budou například také lavice a vitrážová okna, která přežila požár stavby.

Druhým hlavním celkem bude náboženský život olomoucké židovské obce do roku 1942. "Pozornost je zaměřena především na 19. století. Město se jejich příchodem zcela jinak nastartovalo a rozkvetlo. Židé se zapojili také do společenského a kulturního života. Bylo to nakopnutí města, které bylo dlouhá staletí uzavřeno," doplnila kurátorka. V této části mohou návštěvníci spatřit medailony významných představitelů obce, dobové fotografie či dochované modlitební knihy.

Expozice s názvem Olomoucká synagoga (1897 - 1939) bude v prostorách Arcidiecézního muzea k vidění do 7. ledna příštího roku. Muzeum v souvislosti s výstavou chystá také doprovodné programy.