Praha - V řadě českých hospod a restaurací dnes začínají Dny českého piva. Do 1. října nabídnou možnost ochutnat produkci desítek pivovarů, včetně speciálů uvařených pro tuto příležitost. Kromě piva samotného bude akce věnovaná také tradici českých hospod.

Dny českého piva odstartovaly v úterý přípitkem na Svatováclavské slavnosti a symbolickým naražením sudu vítězného ležáku v degustační soutěži České pivo 2017. "Naším cílem je prostřednictvím této akce podpořit konzumaci čepovaného piva a zároveň připomenout a podpořit unikum tradiční české hospody, která je součástí kulturního dědictví," uvedl předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal.

Do letošních oslav se zapojí desítky pivovarů a minipivovarů. Některé restaurace připravily speciální pivní menu, setkání se sládky nebo prohlídky pivovarů. Loni se do akce zapojilo 6000 restauračních provozů, letos by měl být jejich počet přibližně stejný.

Pivovary v Česku loni vyrobily rekordních 20,5 milionu hektolitrů piva, včetně jeho nealkoholické varianty. Spotřeba piva na osobu loni zůstala na úrovni 143 litrů, pokračoval ale pokles prodeje v restauracích. V současnosti se tak z každých deseti prodaných piv čtyři vypijí v restauraci, zbytek doma.