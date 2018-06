Praha - Vkus dnešních dětí a mládeže je v případě četby úplně jiný než byl v době mládí jejich rodičů. V současné době mladí čtenáři spíše vědí kudy vede cesta do Mordoru, nebo jaká jsou pravidla Famfrpálu, než v jaké knize je hlavním hrdinou Kopčem či jak se nazývali chlapci ze Stínadel. Nejprodávanější dětskou knihou loňského roku byl Deník malého poseroutky, jehož autorem je americký spisovatel Jeff Kinney. Třetina dětí od 10 do 14 let loni nepřečetla ani jednu knížku měsíčně. Vyplývá to z průzkumu Národní knihovny a informací od knihkupců a odborníků na literaturu.

"Rodiče mají často sklony promítat do výběru knih dětem vlastní čtenářské zkušenosti. Je to pochopitelné, ale je potřeba si uvědomit, že děti dnes baví úplně jiné věci, příběhy v knihách nevyjímaje. Je dobré už záhy nechat dítě, aby si samo vybralo, co chce číst a jeho hledání spíše usměrňovat či doplňovat," sdělil ČTK Jan Kanzelsberger mladší, šéf největší sítě kamenných knihkupectví v Česku.

Dobrodružná literatura, jak ji znala generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků, je méně oblíbená než dříve. Populární byla v 90. letech v rámci dohánění čtenářského dluhu, kdy v knihkupectvích patřila k bestsellerům. Dnes už ale pultům vládnou zcela jiné tituly i žánry. "Pro mladé čtenáře je zásadní setkání s Harry Potterem. To je prostě fenomén. Pán prstenů a Hra o trůny mají taky mnoho příznivců, ale Harrymu Potterovi prostě nešlo uniknout," uvedl literární vědec Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Z klasiků žánru si podle Kanzelsbergera své místo na trhu uhájily pouze stěžejní tituly, jako jsou třeba knihy Julese Vernea, Mayův Vinnetou nebo Foglarovi Rychlé šípy či Hoši od Bobří řeky.

Průzkum, který si zadala Národní knihovna ČR u agentury Nielsen Admosphere říká, že v roce 2003 bylo ve věku 10 až 14 let 27 procent nečtenářů. Nyní si však v tomto věku podle průzkumu nepřečte ani jednu knížku za měsíc 31 procent dětí. Jako nejčastějšími důvody, proč nečtou knihy, děti zmiňují, že je to nebaví, že existuje spousta zábavnějších věcí, než čtení knih nebo že si všechno, co chtějí vědět, mohou najít na internetu.

Snížil se i počet mladých, kteří čtou pravidelně denně - z 27 procent v roce 2003 na 18 procent v roce 2017. Nejvíc si mladí vybírají knihy podle žánrů nebo na doporučení kamarádů. I přes menší zájem o četbu mezi dětmi a mládeží pro ně knih vychází rok od roku více. Podle poslední výroční zprávy Svazu českých knihkupců a nakladatelů v roce 2016 vyšlo 2157 knih pro děti a tvořily 12,1 procenta z celkového počtu vydaných titulů. V roce 2006 tvořily novinky pro děti 7,6 procenta z celkového počtu nových knih a v roce 2000 to byla čtyři procenta.

Pomoci zvýšení zájmu dětí o čtení knih mají různé akce, jako je například dnes zahájený mezinárodní literárně-dramatický festival Děti, čtete?!.