Praha - Dnes se zastaví orloj Staroměstské radnice. Orloj, který je jednou z nejvyhledávanějšího pražských památek, čekají opravy. V restaurátorských dílnách bude pět až šest měsíců. Demontáž orloje začne poté, co budou po zastavení stroje všechny díly označeny a sepsány. Restaurování stroje orloje a apoštolů včetně dřevěných plastik bude stát zhruba 7,4 milionu korun bez DPH. Další dva miliony bude stát výroba nového kalendária, malba astrolábu a dvířek apoštolů.

Do orloje budou doplněné fragmenty, které byly v muzeu hlavního města. Při Pražském povstání v roce 1945 byl orloj poškozen požárem a při následných opravách byly do stroje přidány nové mechanismy, které budou při letošní rekonstrukci odstraněny. Mechanismus se tak vrátí do podoby z 60. let 19. století.

Památka byla v posledních letech opravován několikrát. Naposledy se kvůli opravám orloj zastavil v roce 2011, kdy odborníci opravovali především jeho interiér a závady mechanismu stroje.

Orloj zhotovil začátkem 15. století Mikuláš z Kadaně, později jej zdokonalil mistr Hanuš z Růže. K orloji se váže řada legend a tajemství, například není jasné, kdy přesně se na něm objevily sošky apoštolů, kteří se každou hodinu ukazují ve dvou okéncích pod stříškou. Ve své historii zažil slávu, ale i pohromy. V roce 2002 jej nečekaně zastavila porucha na trafostanici kvůli velké vodě, která se prohnala hlavním městem. O devět let později 23. prosince se orloj zastavil na pět minut plánovaně, bylo to k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla.