Praha - Matějskou pouť, která dnes v Praze na holešovickém Výstavišti končí, navštívilo poslední víkend až 50.000 lidí denně. Na celkové návštěvnosti se promítlo špatné počasí a trochu i pád Trojské lávky, řekl její správce Václav Kočka ČTK. Kvůli opravě Výstaviště musejí do června areál kvůli jeho plánovaným úpravám opustit i atrakce, které v něm obvykle po pouti zůstávají po celý rok.

"Více než polovinu Matějské pouti byly dvanáctistupňové, čtrnáctistupňové mrazy. To jsem se vůbec divil, že rodiče s dětmi přišli," řekl Kočka. O Velikonocích a víkendech, kdy se oteplilo, byla podle něj návštěvnost velká. V sobotu ji odhadoval až na 50.000 lidí. Přesnou návštěvnost ale neví, protože ve všední den se vstupné neplatí. Hned v noci se podle něj začnou atrakce bourat, na pondělí jsou objednány i jeřáby. Správci atrakcí je budou v následujících dnech opravovat a repasovat, po skončení výpovědní lhůty je z areálu odvezou. "Stálé atrakce jako horská dráha nebo ruské kolo dostaly výpověď z nájmu. Stalo se tak v rámci revitalizace a modernizace Výstaviště a v rámci celkového úklidu areálu," řekla ČTK mluvčí Výstaviště Praha Jana Čermáková. Jestli se poté atrakce do reálu vrátí mimo dobu Matějské pouti, zatím podle Kočky není jasné. Každoročně se na šestitýdenní pouť zaměřují také kontroloři České obchodní inspekce (ČOI). Výsledky letošní kontrol zatím nejsou uzavřené, řekla ČTK za ČOI Jana Jelínková. Zveřejnit by je ČOI mohla koncem příštího týdne. Loni zjistila závady u sedmi atrakcí. Nedostatky, které kontroloři na pouti zjistili, se týkaly například bezpečnostních pásů u elektrických autíček, výšky nástupu na atrakci nebo ukotvení nafukovací skluzavky. Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, díky únorovému termínu svátku svatého Matěje jde o první jarní pouť v Evropě. Původní poutě byly v okolí dejvického kostelíka, v místech, kterým se dnes říká Na Babě nebo U Matěje. Stánky a kolotoče se později posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až na Špejchar, k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se poté konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště, tehdy oficiálně pojmenovaném jako Park kultury a oddechu Julia Fučíka.