Milínov (Plzeňsko) - Dlouholetá učitelka staví ze své peníze vlastní školku v malé obci Milínov, 20 kilometrů od Plzně, kde podobné zařízení chybí. Bude ze dřeva, hlíny, kamene a ovčího rouna. Otevřít dvě třídy pro 40 dětí chce v září příštího roku. ČTK to řekla autorka projektu Mateřské školky Zemička Miloslava Malíková, která učí děti 25 let a nyní vede dětskou skupinu na plzeňském magistrátu.

Jako Plzeňačka obešla s projektem městské obvody a po neúspěchu směřovala do obcí dál od města. "Až jsem došla do Milínova k paní starostce, která řekla, že mě jí seslalo samo nebe," uvedla. Obec nemá peníze na školku, sousední větší Nezvěstice ji mají přeplněnou. Milínov se rozrůstá a nyní připravuje prodej parcel na rodinné domky; zájem mladých o bydlení v lokalitě je velký. "První pozemek prodali mně. Koupila jsem za své 2300 metrů čtverečních," řekla.

Projekt na školku, která bude zapsaná v registru škol, připravovala Malíková pět let. Na pozemek v Milínově čekala tři roky, nyní žádá o stavební povolení. "Na podzim už chceme kopnout," uvedla. Náklady se budou pohybovat kolem čtyř milionů korun. Uvedla, že jí bude pomáhat sposta lidí a stavba bude vznikat hodně svépomocí. Zatím používá našetřené peníze, uvítala by sponzora. První sbírku na školku vyhlásili nedávno vysokoškoláci z Plzně, kteří na majálesu uspořádali dražbu limitované edice batůžků ušitých na fakultě designu.

Budova bude z přírodních materiálů - dřeva, hlíny, kamene, pálených cihel a ovčího rouna. Na zahradě budou interaktivní prvky, například zemljanka, bludiště z keříků, tekoucí potůček s rybníčky, stromy na lezení pro rozvíjení obratnosti, fantazie a sebevědomí dětí. Na zahradě budou poník, koza a ovce, včelí úly. Dále sad, záhony se zeleninou, brambory, jahody. Děti s rodiči a učiteli se budou starat o zvířata i zahradu.

Náklady na provoz budou minimální díky ekonomice budovy, která bude mít vlastní vodu ze studny, solární panely a uprostřed pec na vlastní chléb. Měsíční poplatek za dítě bude zhruba 3500 korun plus jídlo. "Budeme si vařit sami a hlavně zdravě," těší se.

Starostka nabízí Malíkové ještě vedlejší pruh 8700 m2, kde by obec spolu s ní časem ráda vytvořila park pro děti i pro setkávání občanů.

Učitelka pracovala v řadě alternativních školek. "Ale vždy to mělo nějaká úskalí. Lidé nebyli takoví jako hlavní principy školky," řekla. Proto chce vlastní "laskavé" zařízení. "Chci změnit společnost, alespoň o kousek, protože se musí změnit. Musíme opravdu myslet na to, že naše zem je zhýralá a že ji musíme zachránit a laskat a musíme si jí vážit a všech těch darů, co nám dává. A vrátit se zpátky k zemi je nejlepší s dětmi a jejich rodiči," dodala Malíková.