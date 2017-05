Praha - Zaměstnanci v delší pracovní neschopnosti zřejmě budou brát od příštího roku vyšší nemocenskou. Sněmovna schválila zvýšení procentní sazby v rámci vládní novely o pojistném na sociální zabezpečení, jež má podnikatelům zjednodušit administrativu spojenou s placením odvodů. Předlohu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

Zatímco nyní dostávají zaměstnanci od 15. dne nemoci 60 procent příslušného vyměřovacího základu, nově by od 31. dne nemoci měla dávka vzrůst o šest procentních bodů a od 61. dne na 72 procent. Novinka by podle pokladů autora Jaroslava Zavadila (za ČSSD) zvýšila příští rok výdaje na nemocenské o 2,4 miliardy korun, v následujících dvou letech by to bylo 2,5 miliardy a 2,7 miliardy korun.

V prvních třech dnech nemoci zaměstnanec nedostává nic. Pak do 14. dne dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Pro předlohu hlasovalo 123 ze 159 přítomných členů dolní komory, proti byli dva. Novelu nepodpořili zejména poslanci klubu TOP 09 a Starostů a ODS, většinou se hlasování zdrželi.

Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) novinářům řekla, že schválený text zákona vrací situaci do podoby před škrty způsobenými ekonomickou krizí. "Je to návrat k modelu, který tu byl dříve. A pro lidi, kteří jsou dlouhodobě nemocní, kteří pracovali, platili si pojištění. Toto je z toho pojištění, které si odváděli," uvedla.

Sněmovna do novely vložila také zavedení elektronické neschopenky, přičemž by podle úpravy Jiřího Běhounka (za ČSSD) zůstala i možnost jejich papírové podoby. Vznikl by rovněž registr ošetřujících lékařů, který by spravovalo ministerstvo práce.

"Zákon (neschopenky) zavádí nepovinně. To znamená, že lékaři, kteří budou chtít i nadále vyplňovat takové ty tři podlouhlé papírky, tak je klidně mohou vyplňovat. Tu následnou elektronizaci pak provede Česká správa sociálního zabezpečení," řekla Marksová.

Cílem vládní novely je zjednodušit administrativu živnostníkům. Navrhované změny v ní vycházejí ze zkušeností České správy sociálního zabezpečení. Například zálohy by měly být splatné v měsíci, na který se platí. Nově by měl být stanoven měsíční vyměřovací základ pro výši záloh na pojistné na důchodové pojištění.

V nemocenském pojištění měly podle vládního záměru dostat oprávnění potvrzovat na žádosti o peněžitou pomoc v mateřství očekávaný den porodu i porodní asistentky. Sněmovna tuto pasáž ale na doporučení sociálního výboru vypustila, pravomoc mají mít dál jen ošetřující lékaři.