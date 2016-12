Londýn - Kanadský tenista Milos Raonic porazil v přímém souboji o semifinále Turnaje mistrů 7:6, 6:3 Rakušana Dominica Thiema. Ze skupiny Ivana Lendla doprovodil srbského obhájce titulu Novaka Djokoviče, jenž si postup zajistil už po druhém vítězství a dnes na závěr skupiny zdolal hladce 6:1, 6:2 náhradníka Davida Goffina z Belgie.

Čtvrtý nasazený Raonic nasázel debutantovi v Londýně Thiemovi dvanáct es a porazil ho za 90 minut. Rakušan nedokázal v tie-breaku prvního setu využít příznivý stav 4:2 a po prohrané zkrácené hře ztratil hned první servis v druhé sadě. Raonic výhodu brejku udržel a zápas zakončil při soupeřově podání.

V odpoledním utkání zvýšil Djokovič třetí výhrou v třetím zápase tlak na světovou jedničku Andyho Murrayho. Goffin se dočkal londýnského debutu poté, co se ve středu po dvou prohrách odhlásil zraněný Francouz Gaël Monfils. Jedenáctý hráč světa neměl proti světové dvojce moc šancí, vypracoval si pouze jeden brejkbol, navíc až v posledním gamu. Djokovič oproti tomu proměnil čtyři ze šesti možností na zisk podání soupeře, po dvou v každém setu.

O prakticky jediné vzrušení se v jednostranném zápase postaral Djokovič, jenž strávil celou přestávku mezi gamy za stavu 4:1 v prvním setu diskuzí s umpirovým rozhodčím a poté i supervizorem. Srbovi se nelíbilo, že dostal v předchozí hře napomenutí za překročení pětadvacetisekundového limitu mezi výměnami

"Vůbec nic o tenisu nevíte," křičel Djokovič na rozhodčího Ferguse Murphyho. Vyčítal mu, že ho při prvním porušení pravidla jen neupozornil, jak je zvykem, ale hned mu udělil varování. "Vím, že patřím k hráčům, kteří přípravou na podání tráví nejvíce času. Ale nemyslím, že je fér dostat varování hned napoprvé a jen kvůli pár sekundám," řekl po zápase.

Devětadvacetiletý bělehradský rodák zakončil základní skupinu na Turnaji mistrů bez porážky počtvrté za posledních pět let. Díky třem výhrám si může již v pátek zajistit návrat do čela žebříčku, pokud se domácí hvězda Murray nekvalifikuje do semifinále.

Závěrečné třetí duely jsou ve skupině Johna McEnroea na programu v pátek, o dvě postupová místa se uchází trio Murray, Švýcar Stan Wawrinka a Japonec Kei Nišikori.

Výsledky Turnaje mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 7,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Ivana Lendla:

Djokovič (2-Srb.) - Goffin (9-Belg.) 6:1, 6:2, Raonic (4-Kan.) - Thiem (8-Rak.) 7:6 (7:5), 6:3.

Čtyřhra:

Skupina Edberga a Järryda:

J. Murray, Soares (2-Brit./Braz.) - Dodig, Melo (6-Chorv./Braz.) 6:3, 3:6, 10:6, B. Bryan, M. Bryan (3-USA) - Huey, Mirnyj (8-Fil./Běl.) 6:4, 6:4.