Melbourne - Bývalý první hráč světa Novak Djokovič se vrátil po půlroční zdravotní pauze k tenisu vítězstvím. V prvním utkání pod trenérským vedením Radka Štěpánka vyhrál třicetiletý Srb na exhibičním turnaji Kooyong Classic v Melbourne nad Rakušanem Dominicem Thiemem 6:1, 6:4.

Djokovič hrál poprvé od čtvrtfinále Wimbledonu, v kterém skrečoval zápas s Tomášem Berdychem. Kvůli potížím s loktem už se dvanáctinásobný grandslamový šampion loni na kurtech neobjevil. Návrat původně plánoval na prosincové exhibici v Abú Zabí, ale obnovené problémy s loktem mu to nedovolily.

Po dnešním utkání v Melbourne a vítězství nad světovou pětkou Thiemem neskrýval nadšení. "Musím se pořád smát uvnitř i navenek. Mám ohromnou radost. Miluji tenhle sport, je to moje velká vášeň a hodně mi to chybělo," uvedl Djokovič po generálce na Australian Open, které šestkrát vyhrál.

I když zvládl utkání proti Thiemovi bez bolesti, je opatrný. "Nechci být přehnaně sebevědomý. Samozřejmě jsem nadšený z toho, jak to dneska šlo, ale nechci říkat, že jsem ve stoprocentní formě. Řeknu to, až když začne turnaj a já se tak budu opravdu cítit. Teď jdu do toho (Australian Open) a doufejme, že to s boží pomocí v příštích dnech vydrží," řekl Djokovič, který momentálně figuruje na 14. místě světového žebříčku.