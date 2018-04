Barcelona - Srbský tenista Novak Djokovič nečekaně prohrál na antuce v Barceloně ve druhém kole se Slovákem Martinem Kližanem. Bývalý lídr žebříčku ATP podlehl 140. hráči světa 2:6, 6:1, 3:6. Nedojde tak na očekávané čtvrtfinále Djokoviče se současnou jedničkou Španělem Rafaelem Nadalem, který barcelonský turnaj už desetkrát vyhrál.

První krok k zisku jedenáctého titulu zvládl Nadal bez větších zaváhání. Jednatřicetiletý rodák z Mallorcy sice s krajanem Robertem Carballésem ztratil hned první servis a prohrával 0:2, nakonec ale soupeře porazil 6:4, 6:4 a vítěznou antukovou sérii protáhl na 38 setů.

Nadal se v dalším kole utká s krajanem Guillermem Garcíou-Lópezem, jenž vyřadil Japonce Keie Nišikoriho. Po prohraném prvním setu 3:6 čtrnáctý nasazený Japonec zápas vzdal kvůli bolesti v pravém zápěstí a přišel tak o možnost oplatit Nadalovi nedělní porážku z finále v Monte Carlu. "Nechtěl jsem nic riskovat," uvedl Nišikori, jenž kvůli zranění stejného zápěstí přišel o loňské US Open a letošní Australian Open.

Djokovič se po dlouhé pauze a operaci lokte herně trápí. Před týdnem v Monte Carlu došel do třetího kola, ale dnes už potřetí z pěti letošních turnajů prohrál hned úvodní souboj.

"Mám pocit, že jsem nesplnil vaše očekávání, ale ani moje. Je těžké se vyrovnat s těmihle typy zápasů a porážek. Nehrál jsem svůj nejlepší tenis, možná jen v druhém setu. Budu prostě pokračovat a uvidíme, kam mě to dovede," řekl Djokovič, jenž nebyl mezi nejlepšími osmi na turnaji od loňského Wimbledonu.

Kližan se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace a Djokoviče porazil poprvé v kariéře.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Tenisový turnaj mužů v Barceloně

(antuka, dotace 2,794.220 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:4, Dimitrov (2-Bulh.) - Simon (Fr.) 6:2, 6:1, Thiem (3-Rak.) - Munar (Šp.) 7:6 (10:8), 6:1, Kližan (SR) - Djokovič (6-Srb.) 6:2, 1:6, 6:3, Ramos (10-Šp.) - Dutra Silva (Braz.) 3:6, 6:3, 6:4, García-López (Šp.) - Nišikori (14-Jap.) 6:3 skreč, Kovalík (SR) - Pella (Arg.) 6:3, 6:3, Carreňo (5-Šp.) - Paire (Fr.) 6:3, 6:3, Tsitsipas (Řec.) - Schwartzman (7-Arg.) 6:2, 6:1.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu

(antuka, dotace 816.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vandewegheová (USA) - Stephensová (7-USA) 6:1, 6:0, Dijasová (Kaz.) - Witthöftová (Něm.) 6:3, 6:2, Kuděrmetovová (Rus.) - Suárezová (Šp.) 7:6 (7:5), 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Keysová (USA) 7:6 (9:7), 5:7, 6:4.

Turnaj mužů v Budapešti

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Južnyj (Rus.) - Piros (Maď.) 6:3, 6:3.

2. kolo:

Cecchinato (It.) - Džumhur (2-Bos.) 6:3, 6:1, Struff (7-Něm.) - Bublik (Kaz.) 6:1, 6:4, Sonego (It.) - Gasquet (3-Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), Bedene (5-Slovin.) - Berrettini (It.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:4.

Turnaj žen v Istanbulu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kruničová (Srb.) - Makarovová (5-Rus.) 1:6, 6:1, 6:4, Erraniová (It.) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:3, Bondarenková (Ukr.) - Ozová (Tur.) 4:6, 6:4, 6:0.

2. kolo:

Beguová (7-Rum.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Aksuová, Dartová (Tur./Brit.) - Voráčová, Schoofsová (2-ČR/Niz.) 6:2, 1:6, 10:7.