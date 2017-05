Londýn - Nový trenérský tým srbského tenisty Novaka Djokoviče by mohl posílit někdejší první hráč světa Andre Agassi. Slavný Američan figuruje podle informací listu Daily Telegraph mezi kandidáty na roli takzvaného superkouče, který by měl oživit hru trápícího se Djokoviče.

Djokovič, jenž v závěru minulého roku přišel po 122 týdnech o pozici světové jedničky, minulý týden oficiálně ukončil spolupráci s celým realizačním týmem včetně slovenského kouče Mariána Vajdy, který mu pomáhal jedenáct let. Na rozchodu se podle médií dohodli už před měsícem na turnaji v Monaku. Už loni v prosinci Djokovič přestal spolupracovat se superkoučem Borisem Beckerem.

Nový impulz by mu mohl přinést podle Daily Telegraphu Agassi, osminásobný grandslamový vítěz se však v minulosti k trenérské kariéře vyjádřil odmítavě. Kvůli dospívajícím dětem, které vychovává s manželkou Steffi Grafovou, by prý na takovou práci neměl čas.

Djokovič by mu však mohl nabídnout roli zvláštního konzultanta, který by mu byl k dispozici jen na grandslamové turnaje, podnik v Indian Wells, který se koná nedaleko Agassiho bydliště v Las Vegas, a případně na Turnaj mistrů, pokud by se na něj Srb kvalifikoval. To by představovalo deset až dvanáct týdnů v roce.

Vítězi dvanácti grandslamových turnajů ve dvouhře se poslední dobou na okruhu ATP nedaří. Od loňského léta vyhrál jediný turnaj, v lednu slavil triumf v Dauhá po finálovém vítězství nad světovou jedničkou Britem Andym Murraym. Na Australian Open vypadl v druhém kole a na následujících třech turnajích nepřešel přes čtvrtfinále.