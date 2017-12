Abú Zabí - Novak Djokovič musel odložit dnešní návrat k tenisu a debut pod trenérským vedením Radka Štěpánka na exhibici v Abú Zabí. Bývalý první muž světového žebříčku si obnovil zranění pravého lokte, kvůli němuž nehraje od červencového Wimbledonu a skreči ve čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.

Dvanáctinásobný grandslamový vítěz Djokovič po předčasně ukončené sezoně přibral v závěru listopadu do svého týmu jako kouče Štěpánka a plánoval návrat v Abú Zabí. Několik hodin před duelem se Španělem Robertem Bautistou se však třicetiletý Srb odhlásil.

"Jsem strašně zklamaný, že musím zrušit svou účast. Bohužel jsem v minulých dnech zase cítil bolest v lokti. Po vyšetření mi lékaři doporučili, abych neriskoval, odhlásil se z turnaje a začal s léčbou," uvedl na svém webu Djokovič.

Zatím není jasné, do jaké míry ovlivní obnovené zranění Djokovičův další program v úvodu sezony. "Může to mít na to vliv, ale rozhodnutí padne až v příštích dnech," uvedl Djokovič. Úvodní grandslam roku Australian Open začíná v Melbourne 15. ledna.

Místo Djokoviče v Abú Zabí nastoupí další bývalá světová jednička vracející se po zranění Andy Murray. Brit ve Spojených arabských emirátech trénuje.