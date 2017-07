Bělehrad - Přetrvávající bolesti v lokti donutily srbskou tenisovou hvězdu Novaka Djokoviče předčasně ukončit sezonu. Třicetiletý majitel 12 grandslamových titulů dnes v Bělehradu oznámil, že US Open i další turnaje vynechá, protože dá na rady lékařů a dopřeje ruce klid. Operace nutná není.

Djokovič naposledy vzdal čtvrtfinálový zápas s Tomášem Berdychem ve Wimbledonu. Následně bývalá světová jednička a nynější čtvrtý hráč žebříčku přiznal, že ho bolesti v pravém lokti trápí už rok a půl. Letos vyhrál jen dva turnaje (v Dauhá a Eastbourne), ale žádný grandslam, což se mu stalo poprvé od roku 2010.

Protože kvůli zranění nepřijede Djokovič do New Yorku, bude na grandslamech chybět poprvé po 51 účastech. "Pozoruhodná série skončila," řekl Djokovič. "Mé tělo má limity a to musím respektovat. A také musím být vděčný za všechno, čeho jsem dosud dosáhl. Musel jsem udělat radikální rozhodnutí. Bylo to těžké, ale neměl jsem na výběr a budu mít čas na uzdravení svého těla. Pár měsíců nevezmu raketu do ruky," řekl.

Loni v Paříži na Roland Garros rodák z Bělehradu zkompletoval kariérní Grand Slam, ale od té doby se trápil. Ztratil také post světové jedničky. "Problémy se za poslední měsíce horšily, navštívil jsem hodně specialistů a všichni se shodli, že potřebuju klid a pauzu. Zkusím na tom najít něco pozitivního, využít čas co nejlépe, budu celou dobu s rodinou. Zhruba za měsíc se s Jelenou staneme opět rodiči," připomněl otec téměř tříletého syna.

Po dlouhé rehabilitaci se začne chystat na návrat na kurty. Hrát by chtěl hned v prvním týdnu nové sezony. "Jsem rád, že Andre Agassi se mnou zůstane," jmenoval svého superkouče, s nímž začal spolupracovat v květnu.