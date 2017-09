New York - Tenistky Lucie Šafářová a Barbora Strýcová si podruhé za dvanáct měsíců řízením osudu tak trochu zbyly. Jelikož jsou ale staré známé z turnajů z dětství, jejich partnerství na kurtu funguje.

Loni se z nich na poslední chvíli stal pár pro olympijské hry. Původně měla Šafářová hrát s Karolínou Plíškovou, ta ale do Ria de Janeiro nakonec nejela a Šafářová se Strýcovou si z Brazílie odvezly bronzové medaile.

Letos se Šafářové ve Wimbledonu zranila parťačka Bethanie Matteková-Sandsová, s níž vyhrály pět grandslamových titulů. Strýcová zrovna neměla stálou spoluhráčku, tak si 'plácly'. V Cincinnati Strýcová pomohla kamarádce stát se deblovou světovou jedničkou a nyní jsou v semifinále US Open.

"Známe se odmala a rozumíme si jako lidi. Víme o sobě všechno - trable i štěstí. To nám pak hrozně pomáhá na kurtu. Ona vycítí, kdy asi během výměny přeběhnu," vysvětlovala Strýcová, v čem spočívá alchymie jejich páru. "S někým si člověk hned sedne, s někým ne. S Barčou si vyhovujeme," doplnila Šafářová.

V New Yorku si ve volném dnu vyšly na kafe. Odpočívaly v Bryant Parku. "Musíme občas vypadnout. Nebýt pořád na tenise a vyčistit si hlavu," řekla Strýcová.

Mají si o čem povídat. Například vzpomínat na humorné zážitky z dětských turnajů. "Bára měla asi šest vrstev oblečení, aby byla v teple. A koš s jídlem - hrozně moc svačinek. To mě dojímalo," smála se Šafářová. "Já vždycky rozdávala svačiny. Uherák? Byl. Řízek? Byl. A samozřejmě i okurka," přitakala Strýcová.

Rozverně se vracely i k puberťáckému chování na šampionátu čtrnáctiletých. Strýcová si v Chile s Petrou Cetkovskou dobíraly mladší Šafářovou. "Dávaly mi 'čočku'. Vždycky mě někde nechaly, musela jsem nosit vodu," koukala Šafářová naoko zle na Strýcovou. "Veřejně se jí tady omlouvám," smála se Strýcová.

Jedna druhou zkusila charakterizovat. "Klidná, hodná - taková Matka Tereza. Na všech vidí jenom to dobré, s každým se baví, jako by mluvila s bohem," pronesla Strýcová uctivě o Šafářové. A jaké bylo hodnocení naopak? "Divoká, ale hrozně hodná. I když to občas dává najevo takovým tvrďáckým způsobem. A taky je dost přirozená," vystihla Šafářová. "Učím Lucku být tvrdá," podotkla kamarádka.

Nyní spolu procházejí pavoukem debla US Open. Strýcová je potřetí v kariéře v grandslamovém semifinále čtyřhry a živí naději na první velký triumf. "Bylo by to hrozně fajn, ale je to ještě dlouhá cesta," konstatovala Strýcová.

Na té cestě nyní stojí česká překážka. V pátečním semifinále se utkají s Lucií Hradeckou a Kateřinou Siniakovou. "Není to příjemné hrát proti Češkám, ale je to semifinále a každá budeme chtít vyhrát. Bude to boj," řekla Strýcová. "Dobře se známe. Je samozřejmě super, že budou Češky ve finále," přidala Šafářová.

Na kurtu si budou muset dávat pozor na jazyk. Proti cizinkám si dávají signály v češtině. "Křičely jsme je na sebe od sítě, kdežto proti českým holkám si to určitě řekneme potichu, aby nevěděly, co budeme hrát," dodala Šafářová.