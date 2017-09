Boršice (Uherskohradišťsko) - Tradiční způsob zpracovávání hroznů šlapáním se dnes předváděl v Boršicích na Uherskohradišťsku. Asi 150 kilogramů hroznů odrůdy Veltlín zelený sešlapaly dívky z folklorního sdružení Jaročan ze slovenské obce Jarok u Nitry. Šlapání hroznů dívčí nohou se ve Dvoře pod Starýma Horama, jehož součástí je i vinařství, konalo třetím rokem.

"Je to poetika, je v tom poezie, že dívčí noha rozšlape krásné hrozno. Jde o symbolickou záležitost," řekl ČTK majitel vinařství Petr Gottwald.

Ve šlapání se střídaly vždy dvojice dívek. Nejdříve si umyly nohy, poté je mladíci přenesli do kádí s hrozny. Jednou z dívek byla třiadvacetiletá Miroslava Bidelnicová, která si šlapání hroznů vyzkoušela poprvé v životě.

"Bylo to velmi dobré, lepší, než jsem čekala. První šok byl, že to bylo studené, potom, že to všude šplíchalo, mám to pomalu až na tváři. Ale určitě bych si to zopakovala," řekla ČTK Bidelnicová. Při šlapání byla podle ní trošku cítit zrníčka, ale bolest nebyla velká. Jako dívky v minulosti by však dnes již hrozny šlapat nechtěla. "Vydržela bych to maximálně deset minut," uvedla dívka. Šlapání si vyzkoušely také návštěvnice akce.

Pořadatelé podle Gottwalda zvažují, že by se akce příští rok ještě rozšířila. "Děvčata by měla pod sebou každá káď a musela by na čas vyšlapat určitou litráž," uvedl Gottwald.

Při dnešní akci byl také odhalen historický kládový lis z roku 1883, který Gottwald našel ve špatném stavu v Brně.

Rodinné vinařství produkuje ročně asi 30.000 litrů vína různých odrůd. Letošní sezona podle Gottwalda vypadala, že bude velmi dobrá. "Ale začalo pršet, hrozny potřebují sluníčko, nikoliv, aby se nalívaly vodou, potom začnou praskat a hnít. Začínáme zrychlovat sběr, abychom to dostali do sklepa v dobrém stavu," uvedl Gottwald.