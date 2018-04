Praha - Pražské Divadlo Broadway uvede v režii Radka Balaše 25. října muzikálové zpracování oblíbené filmové hudební komedie Trhák z roku 1981. O divadelní adaptaci legendárního filmu o natáčení snímku ze života vesnice je velký zájem, v předprodeji již zmizelo více než 10.000 vstupenek. Novináře o tom dnes informoval producent Daniel Hádl, jehož otec Vítězslav Hádl napsal hudbu k filmu včetně hitu Nech brouka žít.

"Chceme přinést něco nového, držíme původní gagy a fóry, ale přidali jsme nové scénky i postavy," uvedl Daniel Hádl.

V roli Jíši se objeví Václav Kopta v alternaci s Josefem Poláškem, řezníka Lenského ztvární Martin Dejdar, David Suchařípa bude režisérem sváťou Kohoutkem a Iva Kubelková vystoupí jako učitelka Eliška Veverková.

"Já ten film absolutně zbožňuji, bylo mi tak třináct čtrnáct let, když jsem se do té komedie zamilovala. Herci ten film milují, protože se točí kolem filmu, divadla a televize a je plný hlášek jako 'jak je ten film drahej, tak je blbej'. Pustila jsme si ho, kdykoliv mi bylo smutno na duši," řekla ČTK Dana Morávková, která si zahraje listonošku Zuzanu Ticháčkovou.

Autory původního scénáře jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. "Za scénář jsme se tehdy styděli, ale čas tomu filmu prospíval a ukázalo se, že hloupost některých scén kvetla do krásy, některé části jako výbuch na návsi jsme si nakonec i oblíbili," sdělil Svěrák, který si ve filmu zahrál scenáristu Jíšu.

Podle režiséra Balaše bude muzikálový Trhák o tom, jak se dělá muzikálové divadlo. "A bude si tak trochu dělat legraci z českého muzikálu," podotkl.

Ve filmovém Trháku se objevila většina hvězd tuzemského showbyznysu 80. let. Hrají a zpívají v něm například Hana Zagorová, Josef Abrhám, Juraj Kukura, Laďka Kozderková, Petr Čepek, Jiřina Jirásková, Dagmar Patrasová, Petr Spálený, Milan Drobný, Jiří Korn, Dagmar Havlová a další. Několik let po natáčení Trhák málem skončil v trezoru, protože několik hlavních představitelů filmu nezávisle na sobě emigrovalo. Nejprve v roce 1983 do tehdejšího západního Německa Juraj Kukura, krátce po něm Jana Kratochvílová, jež zůstala v Anglii. Dalším v řadě byl Waldemar Matuška, který zakotvil v USA.