Brno - Divadlo Bolka Polívky letos otevře svou letní scénu v Biskupském dvoře. Nabídne publiku své inscenace, stejně jako představení hostů. Loni Polívkovo divadlo hrálo pod širým nebem na nádvoří Staré radnice. Biskupský dvůr spravovaný Moravským zemským muzeem je prostornější, v létě se tam v jiných časových blocích představí i Městské a Národní divadlo Brno.

"Skýtá dostatečný prostor pro technické a logistické řešení letní scény, jak pro hlediště čítající 498 míst, tak pro jeviště," uvedl ředitel divadla Ondřej Chalupský.

Program letní scény Divadla Bolka Polívky začne 21. července inscenací Šašek a syn, kde Polívka účinkuje se svým potomkem Vladimírem, taktéž úspěšným hercem. V další inscenaci DNA principál vystupuje zase s dcerou Annou.

Dva projekty žánru nového cirkusu nabídne Losers Cirque Company. Nabídku rozšíří ještě třeba kapela Petera Lipy s písněmi na texty Milana Lasici, jenž program letní scény osobně zakončí 23. srpna jako protagonista inscenace Staří mistři z produkce slovenského Štúdia L+S.

Divadelníci podle Polívky vybírali hry, které pod širým nebem obstojí. Ne všechno se dá s úspěchem hrát mimo divadelní sál. "Něco je založené na scénografii, světlech, vyžaduje soustředěnější pozornost. Vybírali jsme to, co se hodí do plenéru," řekl Polívka.

Herci se na letní večery těší, věří, že i pro diváky znamená divadlo pro širým nebem zážitek. "Atmosféra prázdnin, léta, hvězdná obloha, to je to kouzlo navíc," uvedl Pavel Liška, jenž hraje s Polívkou v Podivném odpoledni dr. Zvonka Burkeho.