Právě zveřejněno

Brno - Po více než dvou letech natáčel Boleslav Polívka zábavný pořad Manéž. Diváci, kteří dnes přišli do brněnské haly ve Vodově ulici, mohli vidět pořad živě, v sobotu budou mít tuto možnost dvakrát. Česká televize záznam z představení odvysílá na jaře, termín zatím neurčila, řekla ČTK mluvčí brněnského studia Hana Orošová před generálkou. Polívka připravil pro diváky 54. díl, první natáčel před 30 lety.

Pauza mezi posledním a novým dílem byla největší v historii pořadu. Tentokrát si komik pozval jako hosty například herečku a blogerku Marii Doležalovou či herce Michala Suchánka. V pořadu vystupuje i kapela Chinaski, artista Moskevského státního cirkusu Vladimir Georgijevskij a herec a komik Pavol Seriš.

"Nervozita je u každého natáčení, i kdybychom měli pauzu jen pár měsíců. Člověk nikdy neví, jak to dopadne, i když by si ze zkušeností mohl říct, že to dopadne dobře. O pocitech z nového pořadu se hrozně těžko mluví, chci ho udělat, aby byl dobrý," řekl ČTK Polívka na posledních zkouškách bez diváků.

Televizní diváci uvidí sestřih ze záznamů tří živých vystoupení. Každé z nich může být maličko jiné. "Některé věci vznikají až před diváky a s diváky. Zatím nevíme, co zapůsobí a co ne, takže se můžeme do každého dalšího představení poučit. Vždycky je to objevování neznámého," řekl Polívka. I když dělá Manéž už 30 let, říká, že se lidé bohudík stále smějí a stále stejným věcem. "Ale jestli se nějak humor změnil a jestli se změnili diváci Manéže, to nevím. To by bylo na studii," myslí si Polívka.

Některé hosty mu vybírá dramaturgie, některé si vybírá sám. Poprvé se například potkal s Marií Doležalovou. "Teď vidím, jak je nadaná a jak je fajn. Se Suchošem se známe léta, ale nikdy jsme spolu nic nedělali. Tiše jsem obdivoval, co dělá a jak je dobrý. Teď máme možnost udělat něco společně," uvedl Polívka. Jejich společná scénka spočívá v tom, že Suchánek se nakonec stane vítězem konkurzu na roli dvorního šaška.

V novém díle Manéže už diváci neuvidí Polívkovy dlouholeté parťáky Barina a Frettiho. Jaromíra Tichého a Jiřího Pfeifera už nahradili mladší kolegové. Oba proto tentokrát usedli do speciálně připravené čestné lóže.

Poslední Manéž se v ČT vysílala v roce 2014. Před rokem si Polívka postěžoval, že neví, proč se nechystá další, ČT uvedla, že čeká na námět. K potěše diváků se obě strany domluvily a měly by vzniknout i další díly.