Los Angeles - Postavy z Hvězdných válek vstoupí příští týden do světa takzvané rozšířené reality. Ve více než 20.000 obchodech ve 30 zemích hodlá společnost Walt Disney Co fanouškům filmu umožnit skenovat si je do svých chytrých telefonů, natáčet videa a fotografovat se s nimi. Rozšíří tak nabídku "promo víkendu" filmu Star Wars: Poslední z Jediů, který vypukne 1. září. Film dorazí do kin 15. prosince.

Firma Walt Disney se tak pokouší zachytit trend rozšířené reality, nebo-li AR (augmented reality), který odstartovala loni v červenci hra Pokemon Go společnosti Niantic Inc. AR zobrazuje reálný svět a přidává do něj digitální prvky. V podstatě jde o technologii, která kombinuje prvky virtuálního světa s tím skutečným.

Postavy filmové ságy budou v obchodech zobrazovány na displejích. V závislosti na velikosti prodejní plochy jich hračkářství bude moci instalovat až pět. Fanoušci si pomocí mobilní aplikace Star Wars oblíbeného hrdinu z displeje naskenují a aktivují jeho digitální verzi v "životní velikosti". Potom se mohou s postavou vyfotit a pokud vlastní přístroj iOS, budou si moci s "digitálním avatarem" natočit i video.