Ilustrační foto - Rogue One: Star Wars Story - foto z filmu.

Ilustrační foto - Rogue One: Star Wars Story - foto z filmu. falcon.cz/Neuveden

New York - Jedna z nejúspěšnějších filmových ság historie, mezigalaktická fantasy Hvězdné války, se dočká dalších tří dílů. Novou trilogii natočí americký režisér Rian Johnson, který se podílel i na dosud poslední osmé epizodě série. Oznámila to ve čtvrtek společnost The Walt Disney Company.

Nová trilogie nebude mít společné hlavní postavy s dosavadními díly. "Johnson představí nové hrdiny ze zákoutí galaxie, které tradice Hvězdných válek dosud neobjevila," uvedla v prohlášení společnost Disney, která koupila práva k filmům od původního autora ságy George Lucase.

Johnson bude navazovat na svou spolupráci s producentem Ramem Bergmanem, s nímž vytvořil dosud poslední osmý díl série nazvaný Poslední z Jediů. Ještě před jeho trilogií by měla mít premiéru devátá, dosud nepojmenovaná epizoda, kterou natočí režisér J.J. Abrams.