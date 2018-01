Berlín - Nový rakouský kancléř Sebastian Kurz (ÖVP) má za to, že diskuse o kvótách na přerozdělování uprchlíků zabírá příliš mnoho prostoru. Evropská unie by se podle něj měla spíše soustředit na ochranu vnějších hranic a na pomoc zemím původu běženců. Řekl to dnes v Berlíně po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU). Ta vyjádřila přesvědčení, že by evropské země v otázce migrace měly být solidární.

"Jsem přesvědčen, že řešení migrační otázky spočívá v řádné ochraně hranic a silnější pomoci v místě (původu migrantů)," řekl dnes rakouský kancléř. "Myslím, že diskuse o kvótách zabírá příliš mnoho místa, pokud chceme migrační otázku vyřešit," uvedl rovněž Kurz, který se už dříve vymezoval vůči uprchlické politice německé vlády a její šéfky Merkelové. Rozdíly v pohledu na tuto otázku dnes oba na společné tiskové konferenci připustili.

Jak Kurz, tak Merkelová se ale shodují v tom, že prvním krokem k řešení migrace musí být lepší ochrana vnějších hranic Evropské unie. "Když ale ochrana hranic, která je samozřejmě na moři velmi složitá, nefunguje dostatečně, tak z mého pohledu není možné, aby některé země říkaly, že se na evropské solidaritě nebudou podílet," vyjádřila své přesvědčení šéfka německé vlády. To, že některé státy tvrdí, že s tím nechtějí mít nic společného, považuje Merkelová za nesprávné.

Povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků odmítají především země takzvané visegrádské čtyřky, což je Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Právě na blízkost Rakouska zemím Visegrádu v otázce migrace byl dnes Kurz také dotázán. Odpověděl, že někdy má Vídeň různé názory s Německem, jindy se čtveřicí středoevropských států. Jeho země by ráda stavěla mezi oběma stranami sporu mosty, poznamenal také rakouský kancléř.

Merkelová bude rakouskou vládu sledovat podrobněji než dosud

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) bude rakouskou vládu, v níž jsou i pravicově populističtí Svobodní, sledovat podrobněji než dosud. Řekla to dnes na tiskové konferenci v Berlíně po jednání s novým rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Zároveň poznamenala, že rakouský kabinet bude hodnotit podle jeho výsledků.

"Chci jasně říci, že budeme novou rakouskou vládu - a to jsem řekla i novému kancléři - měřit podle jejích činů. To je to, co se počítá," řekla Merkelová. To, co zatím slyšela o plánech Vídně v evropské politice, ji naplňuje nadějí, že bude možné pokračovat v úzké spolupráci. "Vše ostatní sledujeme, i já osobně, skutečně o něco více, než bychom to dělali jindy," připustila.

Několika dotazům na svého kontroverzního koaličního partnera čelil také rakouský kancléř a šéf lidovců Kurz. "Máme v Rakousku silnou demokracii. Měli jsem svobodné a spravedlivé volby, a ty přinesly jasný výsledek," poznamenal k hlasování, jež vyhrála jeho strana před sociálními demokraty a Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), která posílila.

"Kdo se podívá na program rakouské vlády, tak uvidí, že to je proevropský program," poznamenal Kurz. Řekl také, že bude rád, když rakouský kabinet složený z lidovců a Svobodných budou ostatní hodnotit podle jeho činů.

Účast politiků Svobodných, jejichž někteří členové na sebe upozornili antisemitskými výroky, ve vládě budí kontroverze už od prosincového vzniku nového kabinetu. Izrael v prosinci oznámil, že nebude navazovat kontakty s ministry za FPÖ. K bojkotu těchto ministrů před koncem roku vyzvala také skupina osobností. Minulý týden v sobotu proti účasti Svobodných na vládě v rakouské metropoli protestovaly desetitisíce lidí.