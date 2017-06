Praha - Jednání o odchodu Británie z Evropské unie je třeba vést tak, aby nepoškodilo vztahy obou stran. Vážné narušení vztahů by se mohlo přelít i do jiných oblastí a mohlo by negativně ovlivnit činnost Severoatlantické aliance, což není v zájmu žádné strany. Na mezinárodní konferenci Prague European Summit to dnes řekl český velvyslanec při EU Martin Povejšil. Upozornil přitom, že Británie i zbývající země unie budou mít i po brexitu shodné zájmy v bezpečnostní oblasti.

"Musíme myslet nejenom na cíl vyjednávání, ale i na samotný proces," řekl Povejšil. Očekává, že rozhovory budou složité, přesto by podle něj bylo velmi špatné, kdyby po jednání zůstalo mezi Británií a zbývající sedmadvacítkou napětí a pocit nespravedlnosti. To by totiž mělo dlouhodobý dopad i na běžné vztahy mezi kontinentální Evropou a Londýnem.

"Nesmíme zapomínat, že 22 zemí Evropské unie je i členem NATO. Neradi bychom viděli, kdyby se takové napětí přelilo i do aliance a ovlivnilo její fungování," řekl Povejšil. Upozornil, že bezpečnostní a obranné zájmy Británie a EU jsou shodné a nezmění se to ani po brexitu. Připomněl v této souvislosti britské ujištění, že Londýn chce s EU v bezpečnostních otázkách do budoucna nadále spolupracovat.

Také poradce Evropské komise pro otázky brexitu Steffan De Rynck na konferenci varoval před vytvářením politického napětí při jednání o brexitu. "Musíme stále mít na paměti, že cílem jednání je najít dohodu," uvedl. Obě strany podle něj mají zájem na tom, aby se co nejdřív podařilo rozhovory vypořádat a překonat tak nejistotu ohledně budoucnosti, která od loňského referenda o vystoupení Británie z EU panuje.