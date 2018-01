Praha - Společnost Digital Broadcasting pokryla svou přechodovou digitální sítí pro pozemní televizní vysílání DVB-T2 třetinu populace. Bude v ní vysílat mimo jiné pět kanálů Novy. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl majitel Digital Broadcasting Radim Pařízek. Přechodové sítě slouží k přípravě a plynulému přechodu diváků na nový vysílací standard DVB-T2.

Další takovou síť již dříve zprovoznily České Radiokomunikace, které nabízí například kanály Primy. V letošním roce chtějí České Radiokomunikace pokrýt signálem standardu DVB-T2 99 procent domácností. Česká televize plánuje vlastní přechodovou síť na březen.

Digital Broadcasting začal přechodovou síť budovat loni v červenci v Praze. V současnosti vedle Prahy pokrývá Brno a Ostravu. V prvním čtvrtletí bude následovat vysílání v dalších devíti lokalitách, což bude znamenat zvýšení pokrytí na 57 procent populace. Do srpna by měla síť pokrývat zbytek území.

Přechod na DVB-T2 se musí uskutečnit kvůli závazku státu uvolnit vysílací televizní pásmo 700 MHz pro rychlé mobilní sítě. DVB-T2 proti nynější technologii DVB-T umožňuje vysílání více programů na menším rozsahu frekvencí.

Podle Pavla Dvořáka, který má na ministerstvu průmyslu a obchodu přechod na DVB-T2 na starosti, by měla vláda do poloviny letošního roku přijmout technický plán přechodu. Určí tak, kdy budou které frekvence vypnuté. Vypínání by mělo začít v příštím roce a pásmo 700 MHz by mělo být uvolněno do února roku 2021.

Pozemní digitální vysílání v současnosti využívá kolem 60 procent domácností. Přes 50 procent je odkázáno pouze na terestrické vysílání. Diváci v Česku televizi sledují více než čtyři hodiny denně.

Televizní přijímač nebo set top box pro DVB-T2 nyní vlastní zhruba desetina domácností. V současnosti je na trhu 1200 certifikovaných televizí a set top boxů, které DVB-T2 podporují.