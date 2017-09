Berlín - Německá policie zaznamenala v posledních týdnech několik větších případů pašování lidí z Blízkého východu přes hranice s Polskem. Naposledy o víkendu zadržela v Braniborsku nedaleko polské hranice nákladní auto, v němž se skrývalo 51 migrantů, zřejmě z Iráku. Jak napsal německý deník Die Welt, spolková policie nyní zjišťuje, zde pašeráci neaktivovali novou trasu z Blízkého východu přes východní Evropu.

"V poslední době se nebývale zvýšil počet takových případů," řekl deníku Die Welt policejní mluvčí, jehož jméno deník neuvedl. Reagoval tak na dotaz ohledně ilegálních přechodů z Polska. Mluvčí nicméně uvedl, že zatím není jisté, zda jde o nový trend, či šlo jen o ojedinělé případy.

Spolková policie o víkendu zadržela nedaleko města Frankfurt nad Odrou, které leží u hranic s Polskem, nákladní vůz s 51 migranty. Řidič byl Turek a také vozidlo bylo registrováno v Turecku. Migranti, kteří podle policie pochází z Iráku, se zaregistrovali koncem srpna či začátkem září jako uprchlíci v Rumunsku nebo v Bulharsku.

Podobný případ se odehrál před pár dny v Sasku, kde policie zadržela 40 Iráčanů, kteří přišli pěšky do Německa z Polska. Někteří z migrantů podle deníku Die Welt policii řekli, že pašeráci je přivezli z Turecka a vysadili je v Polsku, ačkoliv jim slíbili cestu do Německa. Koncem srpna zadržela spolková policie 20 lidí z Iráku a Íránu rovněž v Braniborsku u hranic s Polskem. Také oni vypověděli, že je pašeráci přivezli nákladním vozem.

EU zažila masový příliv migrantů z Blízkého východu v roce 2015, kdy putovali uprchlíci zejména po takzvané balkánské trase, tedy přes Turecko a Balkán. Loni příliv migrantů touto cestou klesl poté, co země na této trase uzavřely hranice a EU uzavřela s Tureckem dohodu, na jejímž základě Ankara migrantskou vlnu do EU téměř zastavila.

Od loňska začali migranti více využívat cestu přes Středozemní moře z Libye do Itálie, která loni i letos zaznamenala rekordní příliv běženců. Letos vzrostly i počty migrantů mířících do Evropy přes Španělsko. V posledních týdnech se množí případy, kdy se uprchlíci a migranti snaží dostat z Turecka přes Černé moře do Rumunska a pak dále do Evropy, zejména do Německa.

O předchozím víkendu například rumunská pobřežní stráž zadržela dvě lodě s více než 200 běženci. O týden dřív zachytila rybářskou loď s 87 migranty.