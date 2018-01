Berlín - Do Německa by se mohlo vrátit více než 100 dětí, jejichž rodiče odešli z Německa do Sýrie nebo Iráku bojovat za takzvaný Islámský stát (IS). Napsal to dnes deník Die Welt s odvoláním na odpověď německé vlády na dotaz parlamentní frakce Zelených.

Ze spolkové republiky v uplynulých letech odešlo asi 960 islamistů bojovat za Islámský stát. Někteří s sebou vzali i své děti, dalším se narodily na Blízkém východě.

Do Německa by se mohlo vrátit "nízké trojmístné číslo nezletilých," odhaduje spolková vláda. Většina z nich bude podle odhadu ve věku do několika let. I přesto už nyní zdejší úřady řeší, jak zabránit tomu, aby v Německu nevyrostla nová generace džihádistů.

Upozorňují přitom na důkazy o tom, že Islámský stát do svých akcí opakovaně zapojoval děti mladší deseti let, i na to, že děti jsou zvláště náchylné indoktrinaci.