Praha - Zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték ze strany ČNB povede ke zdražení nájemného hlavně ve větších městech. Nové opatření totiž výrazně sníží možnost pořídit si vlastní bydlení. Naopak vzroste podíl lidí, kteří kupují byt kvůli zisku z nájmů. Uvedla to většina zástupců realitních kanceláří a developerů, které dnes ČTK oslovila. Opatření ČNB většinou považují za příliš úzkostlivé. Hlavním problémem je podle nich nedostatečná nabídka bytů.

Česká národní banka rozšíří od října pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu. Výše dluhu žadatele o hypotéku by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

"Nové opatření výrazně omezí možnost pořídit si vlastní bydlení. Vyřadí z možnosti získat hypoteční úvěr poměrně silnou skupinu lidí ze střední třídy. Ve skupině potenciálních kupců bytů ale zůstane zastoupena celá skupina spekulantů kupujících byty pro zisk z nájmů nebo pozdějšího prodeje," uvedl generální ředitel Ekospolu Evžen Korec. Cenová bublina, před kterou ČNB varuje, podle něj na trhu není, ovšem opatření ČNB ji naopak mohou vyvolat.

Čistý měsíční příjem potřebný ke získání hypotéky se výrazně zvýší. Například u bytu za šest milionů korun, kdy klient dává pětinu vlastních zdrojů a bere si úvěr 4,8 milionu korun se splatností 30 let, úrokovou sazbou 2,3 procenta a splátkou 18.512 Kč, bude potřebovat příjem 45.000 korun čistého měsíčně. Při dnešních podmínkách by mu stačil příjem okolo 30.000 čistého.

"Opatření omezí především v Praze vlastnické bydlení, posílí pozici investorů a velké množství zájemců o nové bydlení vyžene do nájmu. Ceny nájemného se ale budou v důsledku takto vyvolané poptávky zvedat a ti, kdo budou řešit bydlení, tak budou za nájem platit dokonce více než za splátku hypotéky," doplnila ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Podle mluvčího realitní kanceláře Maxima Reality Davida Jiruška by mohl být více zasažen trh se staršími byty. U novostaveb se pohybuje podíl bytů hrazených hypotékou zhruba na 50 procentech, na sekundárním trhu je to podle něj až 70 procent.

"Myslím, že toto opatření ČNB je až příliš úzkostlivé. Nepočítáme-li Prahu, tak jsou ceny nemovitostí v Česku stále na relativně nízké úrovni ve vztahu k příjmům. Alespoň ve srovnání s vyspělou Evropou, kde je vlastní bydlení ještě mnohem méně dostupné," sdělil ředitel společnosti M&M finance Michal Pitucha. Podle generálního ředitele firmy Re/Max Milana Žáka se nové opatření dotkne především obyvatel Prahy, Brna a některých dalších měst, kde jsou ceny nemovitostí vysoké.

Provozní ředitel Fincentrum Reality Martin Fojtík zmínil, že kroky ČNB jsou logické a daly se očekávat. "Zároveň také nikdo neříká, že se přísně nastavená pravidla pro hypotéku v další době neuvolní," podotkl Fojtík.

Regionální ředitelka společnosti Bidli Lucie Leitnerová očekává další vlnu paniky a snahu velkého počtu klientů vyřídit hypotéku, dokud to jde. "Z obavy o to, aby nepřišli o možnost hypotéku získat, budou klienti méně vybíraví co do ceny i požadavků na nemovitosti, čímž způsobí další nárůst cen bytů," doplnila Leitnerová.

Podle předsedy představenstva Trigemy Marcela Sourala umělé snižování poptávky po bydlení nevyřeší základní problém trhu. "Tím je nedostatečná nabídka, která tlačí ceny nahoru. Důvodem je často se měnící a nejednoznačné právní prostředí a komplikovaný proces povolování nových projektů," uvedl Soural.

Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka situaci na trhu nezpůsobili ani banky, ani investoři nebo spotřebitelé, ale politici. "Problémy jsou způsobeny zastavením schvalovacích procesů především v Praze a Brně," dodal Kadeřábek.