Tbilisi - Čeští fotbalisté do 19 let si na mistrovství Evropy v Gruzii o zlato nezahrají. V dnešním semifinále s Anglií sice byli střelecky aktivnější a sahali po prodloužení, jenže dvě sekundy před koncem tříminutového nastavení rozhodl o výhře favorita 1:0 patičkou střídající Lukas Nmecha.

Český výběr tak nenavázal na roky 2001 a 2011, kdy postoupil do finále a vybojoval stříbro. Jelikož se o třetí místo nehraje, zopakovali mladíci zisk bronzu z let 2003, 2006 a 2008. Šampionát v Gruzii opustí s bilancí výher 2:1 nad Švédskem a 2:0 nad Gruzií a proher 1:2 s Portugalskem a dnes.

"Na mých hodinkách bylo pět vteřin do konce, když jsme dostali gól. Samozřejmě, že takovýhle zápas takhle prohrát si nepřeje nikdo, někteří hráči brečí. Ale na světě jsou horší věci. Musím poděkovat hráčům za předvedený výkon," řekl pro web FAČR trenér Jan Suchopárek.

"Kluci hráli až za hranicemi svých možností, ale bylo to dané tím, že hráli semifinále mistrovství Evropy. Vždycky jsem tomuto týmu věřil, což dneska potvrdil, i když se nám nepovedl můj cíl, vyhrát mistrovství Evropy. Dnešní výkon byl pro hráče odrazovým můstkem do profesionálního fotbalu," dodal bývalý reprezentant.

Anglie prohrála jen tři z předchozích 29 utkání a v základní skupině šampionátu neztratila ani bod, český celek s ní ale sehrál vyrovnanou partii a dokonce byl střelecky aktivnější. V první půli měl největší šanci DaSilva, který v 38. minutě z velkého úhlu z hranice vápna napálil tyč.

Po přestávce začali výrazně hrozit i Češi. V 53. minutě pálil vedle Turyna o chvíli později pak nezamířil mezi tyče ve velké šanci ani hlavičkující Šašinka.

V 69. minutě Sessegnon dostal míč na brankáře Jedličku, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. Přestože Angličané v tu chvíli více drželi balon, český celek byl nebezpečnější. Šašinkovu hlavičku v 71. minutě však skvěle vytáhl nad břevno gólman Ramsdale. Tři minuty před koncem se pak ve dvojité šanci neprosadil Král.

Oba týmy hrály i v závěru velmi útočně, jako by se chtěly vyhnout blížícímu se prodloužení. Střídající Nmecha nejprve v 90. minutě ještě hlavou přestřelil, ale v samém závěru nastavení už byl úspěšnější, když patičkou umístil balon do sítě po Edwardsově průniku. Angličané se tak mohou těšit na finále s Portugalskem, které porazilo Nizozemce rovněž 1:0.

"Soupeř dal centr na přední tyč, kde byl chumel hráčů. Měl jsem docela nízko těžiště, balon jsem viděl, ale nečekal jsem, že to zahraje takhle patou na zadní tyč. Už jsem k tomu měl daleko, zapadlo to tam," litoval brankář Jedlička. "Je to velká škoda. Věřil jsem, že kdybychom to dotáhli do prodloužení, tak bychom postup urvali," dodal.

ME fotbalistů do 19 let v Gruzii - semifinále:

-------

ČR - Anglie 0:1 (0:0)

Branka: 90.+3 Nmecha. Rozhodčí: Massa (It.).

Sestava ČR: Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík - Havelka, Tischler (83. Hlavatý) - Lingr (72. Chvěja), Šašinka, Sadílek - Turyna. Trenér: Suchopárek.

Portugalsko - Nizozemsko 1:0 (1:0)

Branka: 24. Gedson Fernandes.