Kangnung (Korea)/Praha - Závod rychlobruslařek na 5000 metrů má od roku 2007 na vrcholných akcích jen jednu vítězku - Martinu Sáblíkovou. Česká reprezentantka na světovém šampionátu v korejském Kangnungu potvrdila svoji nadvládu a získala již devátý titul mistryně světa a zapsala se tak do historických tabulek. Vícekrát žádný rychlobruslař nebo rychlobruslařka jednu trať nevyhráli.

"Je to super, nádherné... Jsem strašně dojatá. Deváté zlato v řadě je neskutečné, opravdu si to užívám," radovala se devětadvacetiletá Sáblíková na svém webu. "Na bedně už jsem byla ve čtvrtek, ale když člověku hrají i hymnu, je to specifičtější a krásnější. Čím jsem starší, tím je pro mě každé pódium emotivnější. Jsou to opravdu krásné pocity, byly i slzy v očích," přiznala.

Vedle série devíti výher na MS se rodačka z Nového Města na Moravě stala v dějišti olympijských her 2018 i nejúspěšnější rychlobruslařkou v historii světových šampionátů na jednotlivých tratích. Získala třinácté zlato a překonala Nizozemku Ireen Wüstovou a německou legendu Anni Friesingerovou-Postmaovou.

"Poslouchá se to krásně. Já si každý rok užívám a jsem ráda, že pořád můžu být takhle vysoko. Čím jsem starší, tím je to krásnější. Ostatní holky mě nahánějí, pomalu si pomáhají, aby mě porazily," uvedla Sáblíová, která si i proto úspěchy užívá. "Nevím, jak dlouho to ještě může vydržet, jestli to ještě někdy na mistrovství světa zažiju. Proto ten titul strašně prožívám," řekla.

Sáblíková se v Kangnungu představila až v závěrečné rozjížďce, takže už před startem věděla, že musí zajet velmi rychlý čas. Zejména čtyřiačtyřicetileté Claudii Pechsteinové z Německa se závod vydařil. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka tak k výhře potřebovala nejlepší výkon sezony, což se jí povedlo.

"Když jsem viděla, jaké časy jely holky přede mnou - Pechy, Blondinová i Ruska Jurakovová, věděla jsem, že to bude strašně těžké. Uprostřed závodu jsem se to snažila ještě víc rozjet a snažila jsem se to vydržet. Když mi Petr dvě kola před cílem hlásil, že mám náskok asi dvě a půl vteřiny, už jsem věřila, že to bude zlato," řekla. Bezprostředně po projetí cílem ale netušila, jak závod dopadl. "Nebylo vidět na tabuli. Až někde v půlce zatáčky," uvedla.

Trojnásobná olympijská šampionka získala v Koreji po stříbru na trojce druhou medaili, žádnou oslavu ale neplánuje. V neděli se ještě představí v závodě na 1500 metrů.

"Mám tady splněno, ale pojedu, co to půjde. Všichni vědí, že patnáctistovka není úplně moje trať, že jsou tu rychlejší holky. Jsem strašně ráda, že si dráhu mohu před olympiádou ještě jednou v závodě vyzkoušet," dodala Sáblíková.