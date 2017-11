New York - Hokejisté Detroit Red Wings navázali na výhru nad Calgary 8:2 a porazili Buffalo 3:1. Doma bodovali počtvrté za sebou. Kvůli potížím s třísly nehrál podruhé v řadě útočník Martin Frk. Brankář Petr Mrázek sledoval vítězství pouze ze střídačky. Do hry nezasáhl ani gólman Ondřej Pavelec, jehož New York Rangers podlehli Columbusu 0:2.

Hokejisté Detroitu navázali na vysokou výhru nad Calgary 8:2 a v pátečním utkání NHL porazili Buffalo 3:1. Doma bodovali počtvrté za sebou. Kvůli potížím s třísly nehrál podruhé po sobě útočník Martin Frk. Brankář Petr Mrázek sledoval vítězství pouze ze střídačky. Do hry nezasáhl ani gólman Ondřej Pavelec z New York Rangers, kteří podlehli Columbusu 0:2.

Skóre zápasu v Detroitu otevřel až ve 40. minutě útočník Luke Glendening. Buffalo dokázalo na jeho trefu díky Ryanu O'Reillymu v 46. minutě odpovědět, ale o necelé tři minuty později rozhodl slovenský útočník Tomáš Tatar. Pojistku přidal v 56. minutě Dylan Larkin.

"Měli jsme období, kdy jsme hráli velmi dobře, ale prohrávali jsme. Museli jsme si o tom promluvit. Tohle je těžká soutěž, musíte být skvělí, abyste vyhráli. To se nám teď daří a musíme v tom pokračovat," řekl kouč Detroitu Jeff Blashill.

Výkony týmu si pochvaluje také Tatar. "Cítím, že jsme zkušenější. Když jsme v minulé sezoně vedli a nechali jsme si dát gól, přestali jsme na chvíli hrát, a pak jsme najednou inkasovali i podruhé. V tomto ročníku jsme po obdržené brance mnohem klidnější. Držíme se svého systému a strategie, které zatím fungují," uvedl šestadvacetiletý Slovák.

Sabres prohráli čtvrté utkání po sobě. "Cítíme se trapně. Musíme se snažit mnohem víc než dnes," řekl O'Reilly.

Columbusu ke třetí výhře za sebou znovu stačily pouze dvě branky, stejně jako proti Detroitu a Montrealu (2:1 po nájezdech, respektive prodloužení). Rozhodující gól večera vstřelil v 34. minutě dvacetiletý obránce Zach Werenski, který zaznamenal šestou branku v sezoně. Definitivní podobu dal skóre v 48. minutě v přesilové hře ruský útočník Artěmij Panarin. Rangers po prohře 3:6 v Chicagu, která ukončila jejich šestizápasovou vítěznou šňůru, neuspěli podruhé za sebou.

Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Columbusu Sergej Bobrovskij. Dvojnásobný vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL zastavil všech 36 pokusů Rangers. Za poslední čtyři zápasy zneškodnil 122 ze 126 střel.

"Je to jeden z nejlepších brankářů. Proto mu práci musíte ztížit," řekl gólman Rangers Henrik Lundqvist, který pochytal 40 střel a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Výsledky NHL:

Detroit - Buffalo 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 40. Glendening, 49. Tatar, 56. Larkin - 46. O'Reilly. Střely na branku: 33:20. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Glendening (Detroit), 2. Lehner (Buffalo), 3. Larkin (Detroit).

Columbus - NY Rangers 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 34. Werenski, 48. Panarin. Střely na branku: 42:36. Diváci: 17.093. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Werenski (oba Columbus), 3. Lundqvist (NY Rangers).