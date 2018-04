Brno - Sdružení Děti Země dnes v Brně vyhlásí cenu Ropák roku 2017 za antiekologický čin a Zelenou perlu za antiekologický výrok roku. Nominaci na první z cen ovládli ministři, titul by mohli získat například ministři životního prostředí, zemědělství nebo dopravy.

U nominací na kandidáta na Ropáka roku bylo nutné uvést důvod, tedy prosazování nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci antiekologické stavby. Nominováno bylo 12 lidí, takže do finále postoupili všichni. U kandidáta na Zelenou perlu roku bylo nutné uvést jméno autora výroku a jeho text a zdroj. Nominováno bylo 40 výroků, ve finále jich je 18.

Antiekologickou cenu Ropák roku 2016 dostal loni ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ropákem se stal mimo jiné kvůli tomu, že jeho resort opět zablokoval zařazení lokality Louky u Přelouče do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Cenu Zelená perla za antiekologický výrok získal bývalý poslanec Roman Váňa (ČSSD). Na úmysl vedení Prahy, aby se na Malostranském náměstí zrušilo parkoviště pro automobily, reagoval slovy: "S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské."