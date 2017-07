Düsseldorf (Německo) - Úvodní časovku na Tour de France vyhrál v deštivém Düsseldorfu britský cyklista Geraint Thomas. Třítýdenní cestu za obhajobou žlutého trikotu zahájil Chris Froome šestým místem, nejlepší z trojice Čechů byl jednatřicátý Zdeněk Štybar. Už v první etapě skončil závod pro zkušeného Španěla Alejandra Valverdeho, který na mokré trati v zatáčce tvrdě upadl a po nárazu do bariéry byl odvezen do nemocnice. Má zlomenou čéšku.

Velšan Thomas z týmu Sky, jenž slavil úspěchy i na dráze, se v 31 letech dočkal prvního triumfu na Grand Tours. Po 14 kilometrech boje s chronometrem porazil o pět sekund Švýcara Stefana Künga z BMC. Stupně vítězů doplnil Vasilij Kiryjenka a pomohl k úspěchu stáje Sky, jež měla v první osmičce hned čtyři zástupce.

Thomas třikrát pomohl Froomeovi celkově vyhrát Tour, dnes si slávu užil sám. "Nemůžu tomu uvěřit. Začal jsem s cyklistickou právě kvůli Tour de France. Jako malý jsem prosil otce, aby koupil satelit, a pak jsem běžel ze školy, abych se mohl v televizi dívat," řekl dojatý Brit.

Froome najel na největší rivaly v boji o žlutý trikot více než půl minuty. Vydařenou časovku předvedl také Štybar, který na vítěze ztratil 39 sekund. Roman Kreuziger měl odstup téměř minuty na Thomase a obsadil 78. místo, debutant na Tour a loni ještě biker Ondřej Cink ztratil minutu a 13 sekund (117. místo).

Velezkušený Valverde měl být hlavním pomocníkem spolufavorita Naira Quintany, ale závod pro něj skončil už po pár minutách v bolestech. Bronzový jezdec z Tour 2015 a šampion Vuelty z roku 2009 neodhadl rychlost v nájezdu do zatáčky, v kaluži mu podjelo kolo a při nárazu do bariéry si zlomil čéšku. Má v noze také hlubokou ránu.

Na zrádné podmínky doplatil i další španělský cyklista Ion Izagirre, lídr Cinkovy stáje Bahrajn Merida. Rovněž po pádu do cíle nedojel.

"Jsem spokojený, že jsem nespadl, protože v zatáčkách to přes přechody bylo těžké. Byl jsem možná zbytečně trochu opatrný, ale nevím, jestli by mi to v cíli pomohlo," řekl Štybar.

"Jeli jsme v centru města, kde je hodně bílých čar na silnici, a to v zatáčkách není ideální. Snažil jsem se v zatáčkách neriskovat a jet hlavně na rovných úsecích. Nechtěl jsem tady v Düsseldorfu nechat na silnici nějakou kůži, protože opravdová Tour začíná v neděli," líčil Kreuziger pro iDnes.cz.

V neděli bude pokračovat 104. ročník "Staré dámy" rovinatou etapou z Düsseldorfu do Lutychu v délce 203,5 km.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 1. etapa (časovka jednotlivců na 14 km v Düsseldorfu:

1. Thomas (Brit./Sky) 16:04, 2. Küng (Švýc./BMC) -5, 3. Kiryjenka (Běl./Sky) -7, 4. Martin (Něm./Kaťuša) -8, 5. Trentin (It./Quick-Step) -10, 6. Froome (Brit./Sky) -12, 7. Van Emden (Niz./LottoNL), 8. Kwiatkowski (Pol./Sky) oba -15, 9. Kittel (Něm./Quick-Step), 10. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data) oba -16, ...31. Štybar (ČR/Quick-Step) -39, 78. Kreuziger (ČR/Orica) -56, 117. Cink (ČR/Bahrajn Merida) -1:13.