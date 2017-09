Praha - Počasí pro houby začíná být příznivé, přesto jsou ale některé regiony téměř bez hub. Rostou zejména na vlhčích místech. Lidé mohou najít pravé hřiby, kozáky, klouzky a někde už i václavky, na loukách pak žampiony. ČTK to dnes řekl Jan Borovička z České mykologické společnosti.

"Situace je nerovnoměrná. Přestože prší, v lesích je hodně sucho. Některé regiony jsou téměř bez hub, někde zas rostou, hlavně ve vyšších polohách," řekl mykolog. Šance je také na loukách, kde se drží rosa v trávě, tam lze narazit na žampiony a různé druhy pýchavek, dodal.

Podmínky pro růst hub by se díky deštivému počasí mohly dál zlepšovat. Plánované podzimní mykologické výstavy by tak neměly být ohroženy. Jejich organizátoři podle Borovičky vyjedou za houbami i do vzdálenějších oblastí, mimo svůj region. O nadcházejícím víkendu se výstava koná například v Poděbradech, Klatovech, Šumperku, Jihlavě či v Javorníku na Šumavě. Podrobnosti mohou lidé najít na webu České mykologické společnosti.