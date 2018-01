Praha - Desítky pracovníků od brzkých ranních hodin uklízí centrum Prahy od pozůstatků silvestrovských oslav. Pražské služby (PSAS) do ulic poslali asi 150 pracovníků se 30 stroji. Hlavní nepořádek by měl z centra města zmizet během dopoledne, uklízet se ale v Praze bude po celý den. ČTK a České televizi to dnes řekl František Hodan z PSAS. Prahu novoroční úklid vyjde asi na milion korun.

"Kapacity lidské i mechanizační jsme nasadili obdobné jako v minulých letech, strojní úklid byl zahájen ve tři hodiny ráno, vozovky jsou už téměř čisté. Budeme teď pokračovat ručním úklidem," řekl Hodan krátce před 06:00 na Václavském náměstí. Odhadl, že by hrubý úklid měl být hotov asi dvě hodiny před polednem, následovat bude celodenní doklízení.

Slavící lidé za sebou podle něj zanechali podobný nepořádek jako v posledních letech. "Zhruba v posledních pěti letech je to velmi obdobné. Vrchol byl přelom milénia, ale letos se to dá celkem dobře srovnat s loňským rokem," podotkl.

Úklidové čety věnují hlavní pozornost nejexponovanějším místům, jako je Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské nebo Hradčanské náměstí.

Mluvčí PSAS Radim Mana před koncem roku uvedl, že firma očekává odvoz odpadu kolem 35 tun. Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpadky putují z ulic přímo do malešické spalovny. Firma každoročně doufá, že v ulicích nebude sníh. Pokud by napadl, práce by se podle Many protáhly až o dva dny a prodražily až na dvojnásobek. Znečištěný sníh by se v takovém případě odvážel na náplavku Na Františku. Poté by firma počkala, až roztaje a odpadky odvezla do spalovny.

PSAS zajišťuje i úklid spojený s novoročním ohňostrojem, který bude velké množství lidí sledovat zejména z Dvořákova nábřeží.