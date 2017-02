Praha - Desítky lidí přišly dnes odpoledne na protestní shromáždění na pražském Klárově, aby vyjádřily nesouhlas s výroky ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na adresu redaktorů České televize o "zkorumpované pakáži". Akci svolali organizátoři petice, kterou podepsalo už přes 2600 lidí a která Babiše vyzývá, aby svá tvrzení o korupci buď doložil, nebo aby odstoupil. Z Klárova odešli účastníci před nedaleké ministerstvo financí v čele s transparentem "ČT klame lebo som ju eště nekúpil".

"Důvodem bylo ostré napadení novinářů ze strany Andreje Babiše a nejenom ta urážka slovem pakáž, ale i zkorumpovaný, to je jasné nařčení někoho, že bere úplatky," řekl ČTK a Českému rozhlasu k motivům svolání akce její organizátor Michal Majzner. Babiš redaktory v televizním pořadu ČT označil za zkorumpovanou pakáž, která o něm točí na objednávku. "To je dost vážné obvinění, které by měl buď doložit, nebo odstoupit," dodal Majzner.

Účastníci akce pak před ministerstvem financí rozvinuli transparent a na vchod od úřadu mimo jiné nalepili daňové formuláře s přetištěným nápisem "Sorry jako". Na zem položili pohřební věnec se stuhami s nápisy Demokracie a Sorry jako. V davu byl vidět i nápis "Sedmé přikázání: Neojebeš". Babiš slova "sorry jako" nedávno použil, když odmítl redaktorům České televize upřesnit své majetkové poměry. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka pak na svém účtu na facebooku napsal, že Babiš svým nákupem korunových dluhopisů "důkladně ojebal český stát".

"V demokratické zemi je nepřípustné, aby politik z pozice své moci útočil na novináře bez důkazů a zastrašoval je tím. Politik je placen z veřejných peněz a má sloužit občanům. Média mají klást nepříjemné otázky beze strachu, že budou napadána. Pokud toto chování začneme tolerovat, můžeme postupně zjistit, že demokracie již není demokracií," stojí v textu petice.

Babiš se naopak rozhodl podat stížnost na ČT kvůli jejím pořadům 168 hodin a Reportéři ČT, v nichž se ho novináři ptali na nesrovnalosti v příjmech a nákup dluhopisů Agrofertu. Podle Babiše jsou pořady účelové a jejich autoři zkorumpovaní. Vedení ČT bude chtít, aby vicepremiér svá tvrzení doložil, nebo se omluvil.