Dolní Benešov (Opavsko) - Desítky lidí dnes v Dolním Benešově protestovaly proti dlouhodobému neřešení dopravy na Hlučínsku a odsouvání stavby přeložky silnice I/56. Dvakrát na deset minut s dvacetiminutovou přestávkou zablokovali silnici tím, že nepřetržitě přecházeli přes přechod. Protestní blokádu zorganizovalo vedení čtyřtisícového slezského města, starostové dalších měst a obcí na trase silnice se k ní připojili.

Intenzita dopravy na silnici I/56, která spojuje Ostravu s Opavou, je podle nich neúnosná a stále se zvyšuje. Podle obyvatel doprava ohrožuje chodce a cyklisty, ale lidé si stěžují také na hluk, výfukové zplodiny i otřesy od projíždějících kamiónů, které podle nich narušují statiku domů u silnice.

"Je to tu hrozné. Provoz se zvětšil. To nejde projít. Já mám zahradu na konci a neumím projít pěšky. Dokonce jsem musel na zahradu, kterou mám kilometr od baráku, jezdit autem, abych si mohl dovolit odbočit, protože to je hrůza s těmi auty," řekl ČTK obyvatel Dolního Benešova Karel Poruba

Anna Malchárková, která bydlí u odbočky směrem do Polska, řekla, že není schopná ani přejít do obchodu. "I deset minut čekám, a když náhodou se mi podaří proklouznout, tak mi ukazují, že jsem pitomá a troubí na mě. A o spaní nemluvím. Ten ruch utichá tak okolo jedenácté, o půl páté se pravidelně budím, protože to je nepřetržitá šňůra aut. Neumím spát," řekla Malchárková.

Starosta Dolního Benešova Martin Štefek řekl, že o řešení problému dopravy na Hlučínsku se hovoří několik desítek let. V obecních územních plánech je podle něj vše připravené, ale v plánech státu na rozvoj dálniční a silniční sítě až do roku 2050 přeložka silnice I/56 není. "A to nám vadí. Protože když se začne něco dneska, tak můžeme začít s nějakými přípravnými pracemi do pěti, desíti let a stavět se začne za nějakých patnáct. Takže pokud se to nebude řešit teď, tak se to nebude řešit ani v roce 2050," řekl Štefek.

Slibů od politiků i ŘSD podle něj už byla spousta, ale nic se stále neděje. Proto se Dolní Benešov rozhodl zorganizovat dnešní protestní akci. "Chceme upozornit, že ta situace neřešením narůstá a zhoršuje se. Nikdo nás nepřesvědčí o tom, že když se vybuduje I/11 (pozn. - hlavní spojnice Ostravy s Opavou), že tady ubude doprava. Spíš naopak. Pokud se ten úsek zpoplatní, tak se nám doprava vrátí tady, tak jak se vrátila na starou cestu z Frýdku-Místku do Ostravy," míní starosta.

V dubnu během zasedání vlády v Ostravě místo navštívil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který slíbil, že se ještě letos začne dělat směrová studie, jež je jednou z podmínek pro zahájení prací na přípravě stavby. "Slíbil směrovou studii, ale říkám, těch studií za posledních 12 let, co jsem starosta, už bylo tolik a v podstatě nikdy nevedla k tomu, aby se pokročilo o jeden krok dál," řekl Štefek.

Dnešní protest byl podle něj pilotní akcí. Pokud se situace nezačne řešit, k dalším protestům by se zřejmě připojily i další obce. "Snad se kola začnou hýbat a dostaneme patřičné lidi k jednacímu stolu a posunem to zas o něco dál," dodal Štefek.