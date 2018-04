Shromážděním cyklistů a jejich společnou jízdou městem byl 22. dubna v Plzni zahájen letošní ročník kampaně Do práce na kole.

Shromážděním cyklistů a jejich společnou jízdou městem byl 22. dubna v Plzni zahájen letošní ročník kampaně Do práce na kole. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Desítky lidí na sportovních, horských i městských kolech, na koloběžkách či na tříkolkách vyjely do plzeňských ulic na tradiční jarní cyklojízdu za lepší podmínky pro cyklisty. Město sice v posledních letech postupně zlepšuje podmínky pro jízdu na kole, účastníci jízdy by uvítali rychlejší zlepšování situace, řekl ČTK jeden z organizátorů akce Jiří Konečný.

"Chtěli bychom našim konšelům vzkázat, aby brali cyklisty, vozíčkáře, koloběžkáře jako rovnocennou formu dopravy," řekl. Město by podle něj mělo rozdělovat řešení rekreační cyklistiky a cyklistiky jako každodenní, nejzdravější a nejekologičtější formy dopravy do práce, do školy a podobně. Cyklisty trápí nedostatek cyklostojanů na území celého města i fakt, že jednotlivé stezky či pruhy pro cyklisty uvnitř města na sebe často plynule nenavazují.

"Vloni jsme ve spolupráci s městem udělali devět stojanů, myslíme si, že by se to mohlo posunovat rychleji. Devět stojanů je super počin, ale na město, které má 180.000 obyvatel, nám devět stojanů na kola za rok přijde hodně málo," poznamenal Konečný. Je přesvědčený, že kvůli tomu, že na sebe nenavazují stezky a pruhy pro cyklisty, hodně lidí raději ze strachu z provozu na silnicích na kole vůbec nejezdí.

Dnešní cyklojízda byla zároveň předzvěstí tradiční květnové kampaně na podporu cyklodopravy "Do práce na kole". Letos se do ní v Plzni přihlásilo už rekordních 819 lidí, to je o 200 více než loni.

Plzeň letos plánuje do rozvoje cykloturistiky investovat desítky milionů korun. Připraveno je kolem 15 projektů, s náklady pomohou městu a jeho obvodům dotace EU i Plzeňského kraje. Budovat se budou oblíbené trasy (tzv. greenways) podél řek i část cyklostezky mířící z Plzně směrem do Brd. Z přebytku loňského hospodaření města půjde například 2,7 milionu korun na stezku pro chodce a cyklisty mezi Radčicemi od kaple Panny Marie Pomocné v polesí Kyjov a Malesicemi. Nová zpevněná cesta s asfaltovým povrchem umožní chodcům a cyklistům vyhnout se velmi frekventované silnici. V Plzni je přes 75 kilometrů stezek pro chodce a cyklisty se společným nebo rozděleným provozem. Plzeňský kraj dá letos na stavby, projekty a studie cyklostezek a cyklotras rekordních 64 milionů korun.