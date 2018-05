Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biker Jaroslav Kulhavý moc toužil potěšit diváky a posílit si sebevědomí dobrým výsledkem ze závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Musel se však spokojit s devátou příčkou. O vyšší pozice ho připravila smůla i ne zcela optimální výkonnost.

"Nebylo to ideální, i když desítka se samozřejmě počítá. Pro spoustu jezdců jde o cíl, já mířil určitě výše. Hlavně kvůli minulým ročníkům, kdy jsem tady vyhrál. Nejsem spokojený, neboť výkonnost a nohy nebyly stoprocentní. I když to vezmu na watty, tak jsem jel o třicet čtyřicet méně, než jsou moje hodnoty, což je přibližně deset procent výkonu," uvedl Kulhavý v rozhovoru s novináři.

Navíc v posledním ze šesti okruhů, kdy bojoval o páté místo, na němž byl v tu chvíli Němec Manuel Fumic, přišla i porce smůly.

"Zrovna tam mi spadl řetěz za kazetu. Takže místo boje o pódium jsem ztratil tři čtyři místa. A bylo i po útoku na pódium, což je škoda, neboť i to pódium se počítá. Do dalších závodů si musím vše za těch posledních 14 dnů vyhodnotit. Zkusím najít chyby, příčiny a jede se dál. Všechno budu směřovat k Lenzerhaide, kde bych si rád spravil chuť. Tam mi to vyhovuje," vyhlížel Kulhavý zářijový světový šampionát.

Do mixu nepříznivých okolností přispěl i start až ze třetí řady za šestnáctkou nejlepších z pátečního short tracku. "Samozřejmě i to hraje trochu svou roli. Jeli jsme trošku odskočení za Schurterem, ale kdybych měl nohy, které normálně mívám, tak si to doskočím," nezastíral Kulhavý.

"Čekal jsem, že mi třeba druhá půlka sedne, ale bylo to stejné. Spíše ostatním docházelo a já jel v konstantním tempu. Nebyla tam z mojí strany dynamika, něco tomu chybělo," dodal Kulhavý.

Kde přesně a v jakém ohledu mu scházelo deset procent do optimálního výkonu, nedokázal říci. "Spíš jde o těch posledních čtrnáct dnů, kdy jsem nezávodil v Albstadtu a vlastně jsem měl poslední ostrý start před třemi týdny v Brně na Českém poháru. Asi se mi nepodařilo ideálně nastavit trénink," přemítal Kulhavý.

Přiznal, že v úvodu závodu byl také opatrnější. "Spousta lidí je občas dost agresivních. Já mám v hlavě, co může způsobit pád a zranění, nechci se do toho přimotat. Možná jsem se tam málo tlačil a nikam nepřeskákal, ale primárně to bylo o nohách. Kdyby byly lepší, skupinku pěti lidí jsem přeskočil. Kromě toho řetězu šlo však o obraz toho, na co jsem dnes měl," připustil Kulhavý.

Cítí, že potřebuje také zrelaxovat. "Pojedu v úterý Pražské schody, pak si promyslím, co dál o víkendu. Jestli pojedu maratonský mistrák, abych otestoval tělo a zjistil, jestli je unavené, nebo nerozjeté, uvidím. Potřebuji, aby mi z toho hlavně vyšlo, co mám upravit a jak potrénovat do dalšího svěťáku, který je za měsíc. Čas na trénink bude, sezona se láme do druhé půlky. Pro mě bude cíl jezdit na pódium a snažit se připravit na Lenzerheide, do něhož dám všechno a zkusím to hop, nebo trop."

Přestože dnešní umístění není ani zdaleka propadák, který zažil v Novém Městě na Moravě loni, kdy dojel na 55. příčce, rád by posílil své sebevědomí. Pomáhá mu ale pocit, že na stupně vítězů by mu mělo stačit výkonnost jen trochu doladit.

"Na stupně je to kousek. Kdybych byl dvacátý a chybělo mi pět minut, byl bych v jiné pozici. Jedu s nižšími watty než obvykle, přesto dokážu jet o páté místo. Jen mě štve, že nejsem schopný to vyladit na závody. Po Cape Epic jsem měl cíl Albstadt a Nové Město, nevyšlo mi ani jedno. To mi vadí, že jsem to nevyladil. Chtěl jsem doma uspět. Mrzí mě, že musím pořád hledat, kde je problém. A je to pořád dokola," řekl Kulhavý.