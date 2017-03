Praha - Přestože fotbalisté Slavie mají na druhém místě ligové tabulky o devět bodů víc než třetí Sparta a do nedělního derby půjdou poprvé od roku 2009 v roli favorita, trenér červenobílých Jaroslav Šilhavý to tak necítí. Podle něj je pro trápícího se letenského soupeře lepší, že ho čeká zrovna slavný duel pražských rivalů.

"Už jsem to slyšel (že je Slavia po dlouhé době favorit derby), nicméně derby je natolik specifické, že nemá favorita. Momentální postavení v tabulce a bodový zisk nehrají roli," řekl dnes novinářům Šilhavý.

Slavia na podzim ve třetím zápase od jeho zářijového příchodu do Edenu zvítězila na Spartě 2:0 a od té doby neprohrála ani jeden soutěžní duel. "Málokdo asi čekal, že na podzim vyhrajeme na Spartě, která tehdy byla v laufu. Myslím, že jsme předvedli i velmi kvalitní výkon. Kdyby to bylo podobné, nezlobil bych se," usmál se Šilhavý.

Nyní jsou role zcela opačné. Zatímco Slavia ztrácí bod na vedoucí Plzeň, Sparta na jaře tápe a dokonce sáhla k trenérským změnám. "Nerad bych hodnotil soupeře, ale myslím, že tohle utkání je pro ně lepší, než kdyby hráli s jiným soupeřem. Derby je natolik specifické, že i když teď třeba nehrajou dobře, tak se tady mohou nastartovat," řekl Šilhavý.

"Když to nezvládnou, tak si zase mohou říct: ok, čekalo se to. Pro ně je výhoda, že hrajou derby. Ale my jsme ob zápas zvládli duel s Plzní, tak věřím, že ať přijede Sparta v jakémkoliv rozpoložení, zvládneme to také," uvedl Šilhavý.

Nepochybuje o tom, že jeho svěřenci nezvyklou roli favoritů derby zvládnou. "Myslím, že těch hráčů, co pamatují, když do derby chodili jako outsider, je tu už méně. Myslím, že tým je naladěný na vítězné cestě a notě, takže doufám, že to bude pokračovat," řekl Šilhavý.

Během reprezentační přestávky měl řadu hráčů na srazech národních týmů, zatímco Sparta se mohla připravovat v kompletnějším složení. "To, že se hráči prosadili v národních týmech, nám udělalo radost i starost. Trénovali jsme v sedmi osmi lidech. Jsem rád, že nikdo nepřijel zraněný a doufám, že si přenesou tu atmosféru, co tam zažívali," řekl Šilhavý.

Tým by měl mít kompletní až ve středu nebo ve čtvrtek, stále se totiž ještě nevrátili zahraniční reprezentanti Michael Ngadeu, Simon Deli a Ruslan Mingazov.

K dispozici nebude mít na derby kvůli kartám Jany Sýkoru a Bořila, naopak se už uzdravili Michal Frydrych, Per-Egil Flo i brankář Jiří Pavlenka. "Vykartovaní nám samozřejmě budou chybět. Místo Sýkory jsou tam asi dvě varianty, je možné, že bychom hráli i na dva útočníky," řekl kouč.

V derby proti němu bude stát nový trenér Sparty Petr Rada, s nímž působil u národního týmu. "Dá se říct, že jsme kamarádi. Byli jsme nejprve asistenty u pana Brücknera, posléze se stal Petr hlavním trenérem a já byl jeho asistent. Něco jsme spolu odválčili. Jsem rád, že tohle angažmá dostal. Gratuloval jsem mu, volali jsme si, když hráli doma se Zlínem. Je to obrovsky zkušený trenér, přinese tam svou přirozeností respekt v kabině. Těším se na něj, ale v neděli budeme soupeři," dodal Šilhavý.