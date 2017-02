Londýn - Nové album britské skupiny Depeche Mode nazvané Spirit vyjde 17. března. Trojice také na svém portálu ve čtvrtek potvrdila termíny evropského turné na podporu alba, včetně vystoupení ve vršovické Eden Aréně 24. května a v Bratislavě 20. května. Ze 17 nových skladeb je ode dneška možné si na webu stáhnout singl s názvem Where's the Revolution.

Pražské vystoupení Depeche Mode bude součástí turné Global Spirit Tour, jehož program kapela oznámila spolu s albem loni v říjnu na speciální akci v Miláně. Turné odstartuje 5. května ve Stockholmu a postupně zavítá do třicítky evropských měst. Zakončeno bude 23. července v Rumunsku. Na podzim se kapela přesune na americký kontinent.

Skupina Depeche Mode vznikla v roce 1980 v britském Basildonu. Postupem času se stala jednou z průkopnických kapel, které používaly nové metody samplování přírodních zvuků. Celosvětově kapela podle dostupných zdrojů prodala na 100 milionů alb a singlů.

V České republice se Depeche Mode představili s hity jako je Walking in My Shoes nebo Enjoy The Silence již několikrát, naposledy v únoru 2014. Vůbec poprvé se kultovní "depešáci" v Česku představili za komunistického režimu, a to na pražské Letné v roce 1988.