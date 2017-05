Praha - Britská skupina Depeche Mode dnes na vyprodaném fotbalovém stadionu ve vršovickém Edenu zahrála téměř polovinu písní z nové desky Spirit. Nezapomněla ani na letité hity Everything Counts, Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again nebo Personal Jesus, které si nechala na závěr koncertu. V přídavku nadšenému publiku nabídli také převzatou píseň Davida Bowieho Heroes. Podle odhadu přítomných novinářů vystoupení navštívilo téměř 20.000 lidí.

Pražský koncert populárních "depešáků", konaný v rámci turné Global Spirit Tour, po událostech v Manchesteru, kde v pondělí teroristický útok po vystoupení zpěvačky Ariany Grandeové zabil 22 lidí, provázela zvýšená bezpečnostní i dopravní opatření.

Stovky diváků, kteří nedbaly na varování pořadatelů, aby kvůli prohlídkám u vchodů dorazily s předstihem, nestihly úvod koncertu. Kapela ho zahájila novou skladbou Going Backwards s textem o lidech, které před prázdnotou neuchrání ani moderní technologie. Ještě předtím Depeche Mode početné publikum navnadili reprodukovaným úvodem s písní Revolution z repertoáru The Beatles a novinkou Cover Me.

Mrazivá temná hudba hudebníků z britského Basildonu si hned od prvních minut získala většinu přítomných fanoušků, kteří aplaudovali, když lídr kapely David Gahan při skladbě Barrel of a Gun odhodil bundu a ukázal své potetované tělo. Vedle úvodní písně zazněly z nového alba Spirit skladby Cover Me, Poison Heart, So Much Love a Where's the Revolution, jejichž texty mnozí fanoušci zpívali s kapelou. Během koncertu provázeného projekcemi videoklipů a záběry z jeviště dostal vedle Gahana jako zpěvák velký prostor také kytarista Martin Gore, například v baladické skladbě Somebody, kterou doprovodily stovky svítících mobilů v hledišti.

Jako předkapely vystoupily mladá britská synth-popová kapela F.O.X. a dánské alternativní duo The Raveonettes.

Turné Depeche Mode začalo 5. května ve Stockholmu. Evropská koncertní série bude zakončena 23. července v rumunské Kluži. Pokračovat pak bude v Severní a Jižní Americe.