Praha - Na základě vyprodaného koncertu, který se uskutečnil 24. května v pražské Eden Areně, se skupina Depeche Mode příští rok 31. ledna vrátí do Prahy. Tentokrát se Dave Gahan, Martin Gore a Andy Fletcher představí v pražské O2 areně. ČTK o tom za pořádající společnost Live Nation dnes informoval Petr Novák.

V České republice, kde se představili již několikrát, mají britské legendy elektronické hudby řadu příznivců. Kult kapely vznikl už v 80. letech 20. století, kdy se její fanoušci se začali oblékat stejně temně jako její zpěvák Dave Gahan. Černé oblečení většiny návštěvníků květnového koncertu v Praze ukázalo, že množství ortodoxních "depešáků" v Čechách žije dodnes. Spisovatel a dramatik Jaroslav Rudiš před časem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem nastudoval černou komedii o prvním a posledním fanouškovi skupiny v Československu, nazvanou podle jednoho jejího hitu - Strange Love.

Depeche Mode dosud prodali více než 100 milionů desek a vystoupili pro více než 30 milionů fanoušků po celém světě. The Global Spirit Tour je osmnácté turné skupiny a kapela na něm koncertně vystupuje poprvé po více než třech letech. "Po evropské části turné bude Global Spirit Tour v létě pokračovat v Severní a Jižní Americe. Posléze se Depeche Mode přesunou do Evropy. Zimní část jejich koncertní série bude zahájena čtyřmi listopadovými koncerty ve Velké Británii," uvedl Novák.

Skupina při květnovém koncertu v Edenu zahrála téměř polovinu písní z nové desky Spirit. Nezapomněla ani na letité hity Everything Counts, Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again nebo Personal Jesus, které si nechala na závěr koncertu. Podle odhadu přítomných novinářů vystoupení navštívilo téměř 20.000 lidí.

Depeche Mode prorazili ve světě singlem Just Can't Get Enough z alba Speak & Spell v roce 1981. Kapela se dala dohromady o rok dřív v anglickém Basildonu ve složení Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher a klávesista Vince Clarke. Ten však po roce odešel, neboť chtěl dělat jinou muziku než Gore. Depeche Mode se pak stali jednou z průkopnických kapel, které používaly nové metody samplování přírodních zvuků. Oblíbili si také vydávání svých písní v několika remixech.