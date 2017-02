Praha - Hnutí ANO na svém víkendovém sněmu "optimalizovalo" své vedení a svůj program a tím, že dalo staronovému předsedovi Andreji Babišovi možnost zasahovat do kandidátek, se stává autoritářským hnutím, píšou dnešní Hospodářské noviny (HN) a Právo. Babišem představené návrhy na snížení daní jsou tak masivní, že asi dál umožní "plošný lov" voličů, napsala Mladá fronta Dnes (MfD). Podle Lidových novin (LN) se lidé věcně vzato na sněmu nic nového nedověděli.

HN a Právo si v komentářích všímají nové Babišovy pravomoci měnit kandidátky a toho, že na sněm nebyl vpuštěn úřadující olomoucký hejtman za ANO Oto Košta, kterého hnutí vyzvalo k rezignaci, protože "neposlouchal místopředsedu (Jaroslava) Faltýnka". Člověk nebo kolektivní orgán je ničím, vůdce vším, píše Právo. "Je to předobraz celé země v případě, že by ji řídil Babiš jako svou rodinnou firmu, což je jeho cíl," dodal deník. Podle HN členové ANO evidentně nechápou, proč by měl v liberálním hnutí mít někdo jiný než předseda vůbec nějaké pravomoci. "Žádná debata, škrt a je to," napsal deník.

Podle LN, které stejně jako MfD patří pod svěřenský fond, kam Babiš nedávno vložil své firmy, Babišova pravomoc měnit kandidátky je z pohledu vnitrostranického života nedemokratická, ale při malém počtu členů ANO a nedostatku kandidátů má smysl. "Přinejmenším jako záchranná brzda," píšou LN.

HN poukázaly na "optimalizaci" diskuse na sněmu ANO, když v sobotu se předsedy nikdo na nic neptal a v neděli byly vznesené dotazy zaznamenány s tím, že budou Babišovi předány. "Předseda i bez otázek sám nejlépe ví, co dělá," napsal se zjevnou ironií deník. Optimalizované zevnitř je po sjezdu také hnutí ANO. "Zbývá jediná otázka: Do jaké míry se mu podaří zoptimalizovat voliče?" uzavírá komentář v HN.

Šancemi Babiše a ANO v podzimních sněmovních volbách se zabývají LN a MfD. Podle LN zahájil Babiš na dálku "závody ve snižování daní" s ČSSD. "To jsou přece také pohádky, ty předvolební sliby, jak se nám po volbách povede," píše deník. Pohádkou je podle něj také to, že Babiš se postaví na poslední místo kandidátky ve středních Čechách. "I kdyby se hypoteticky do Sněmovny nedostal, beztak bude premiérem či přinejmenším ministrem," napsaly LN v komentáři.

Podle MfD je nyní ANO nuceno konkretizovat sliby z doby před minulými volbami, že bude líp. Hnutí se tak zužuje voličský záběr a je nuceno zakotvit "více v pravém středu". Plošný lov voličů sice hnutí umožní masivní návrhy na snížení daní, "mlhu na Babišově cestě do premiérské pracovny" ale sněm nerozehnal, píše deník. Poukázal přitom na možnost, že po volbách se ostatní strany proti Babišovi spojí, a také na to, že pokud by ANO postavilo vlastního prezidentského kandidáta, jak sněm naznačil, ztrácí se pojistka v podobě spojenectví s "povolebním moderátorem" Milošem Zemanem.