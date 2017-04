Praha - Sociální demokracie má pochybnosti kolem podnikání ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Deníku vypracovali poradci předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) analýzu, v níž míří na samu podstatu Babišova zbohatnutí a podnikatelských aktivit. Chtějí vědět, jak získal Agrofert. Premiérův mluvčí Martin Ayrer odmítl věc komentovat, reakci ministra financí ČTK zjišťuje.

Materiál, který má Deník k dispozici, čítá 70 stran včetně příloh. Závěrem pak klade 22 otázek, které se netýkají jen jednokorunových dluhopisů či Babišových příjmů za prodej akcií společností Profrost, Afeed CZ a Affed Agrofertu, ale také fondu Hartenberg, firmy Imoba, Čapího hnízda a především Agrofertu jako takového.

Babiše už v březnu Sněmovna v souvislosti s případem korunových dluhopisů vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér by měl podle poslanců vyvodit vůči Babišovi důsledky. Babiš chce poslancům do pátku odpovědět. Sobotka v pondělí po jednání vlády novinářům řekl, že je potřeba respektovat čas, který Babiš dostal. Deníku ale řekl, že je tím stále více znepokojen. "Ministr Babiš těmito podezřeními ohrožuje nejen důvěryhodnost našeho kabinetu a jeho tříletou úspěšnou práci, ale také důvěryhodnost státu. Jako předseda vlády proto nemohu tuto věc přejít mlčením," řekl premiér.

Podle listu se Sobotkovi poradci v materiálu zaměřili na samu podstatu Babišova zbohatnutí a podnikatelských aktivit. Jde kupříkladu o dotaz, "jak získal manažer Andrej Babiš před 17 lety 45procentní podíl v Agrofertu v hodnotě necelých dvou miliard a kde na to vzal peníze, když do roku 2000 byl jeho zveřejněný čistý příjem pouze 8,3 milionu korun?" Dále autoři analýzy žádají vysvětlení Babišovy transakce z roku 1999, kdy "odkoupil od polostátního podniku Spolana desetiprocentní podíl v Agrofertu za pouhých 2,5 milionu korun, přestože jeho reálná hodnota byla několik set milionů korun".

Pokud bude předseda vlády trvat na zodpovězení všech otázek, je podle Deníku jasné, že to nemůže skončit jinak než Babišovým odvoláním. Ministr financí totiž uvedl, že odpověď poslancům bude poslední gesto, které stran osvětlení své podnikatelské minulosti udělá.