Praha - Den Země, který se od roku 1971 slaví 22. dubna, je v letošním roce zaměřený na celosvětové znečištění přírody plasty. Jeho téma vyhlásila pořádající organizace Earth Day Network a v Česku se do něj zapojila ekologická hnutí, ale i některé další organizace.

"Přes 90 procent plastového odpadu se vůbec nerecykluje a každou minutu se do světových oceánů dostane takové množství plastu, že by naplnilo jedno nákladní auto," uvedla v tiskové zprávě ke Dni Země organizace Greenpeace ČR. Na duben její zástupci připravili projekt EKOvýzva, ve kterém se účastníci snaží celý měsíc žít více v souladu s přírodou a snížit svoji uhlíkovou stopu. Zapojilo se do něj přes 3000 lidí. Na neděli organizace naplánovala promítání dokumentu o plastových odpadech v oceánech. Začne po 17. hodině v Kasárnách Karlín.

Ke snížení spotřeby plastů vyzvalo také ministerstvo životního prostředí. Letos na jaře výzvu #dostbyloplastu, do níž se mohou připojit firmy, které hodlají snížit spotřebu jednorázového plastového nádobí, například restaurace v nákupních centrech, kavárny či fast foody. "Současný stav je neudržitelný, postupně jsme zavalováni odpadky, které v lepším případě končí na skládkách, pokud se neválí po ulicích, nevisí na stromech nebo se nevrší v přírodě," uvedl k výzvě ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO).

Akce spojené s Dnem Země pořádá v neděli také Zoo Praha nebo dílna Becalel zaměstnávající lidi s s postižením. Některé akce se budou konat až v příštím týdnu, například Den Země v letňanském lesoparku. Ve středu se tam zájemci dozví zajímavosti o pražské přírodě či tipy na chování šetrné k životnímu prostředí. Zástupci Hnutí Duha představí ochranu velkých šelem v Česku.

Den Země je celosvětový svátek, který začal v roce 1971 v USA. Lidé tehdy protestovali proti negativním dopadům průmyslového rozvoje na životní prostředí. Později se rozšířil do dalších zemí, podle pořádající organizace se k němu připojuje 192 států a více než miliarda lidí.