Praha - Na prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku se 16. května zaměří letošní den proti rakovině. Koupí žlutého látkového měsíčku budou moci zájemci přispět na výzkum a léčbu této nemoci. Celostátní sbírku pořádá Liga proti rakovině. Podle statistik v Česku ročně přibývá kolem 8000 nových pacientů s kolorektálním karcinomem.

"Výskyt neustále pozvolna stoupá, ale mortalita v posledních letech klesá. Je to výsledek léčby, ale hlavně screeningu. Zachycují se dřívější stádia onemocnění," řekla předsedkyně ligy Michaela Fridrichová. Podle ní květnová preventivní akce cílí hlavně na zdravé. Chce je informovat o tom, jak mohou rakovině tlustého střeva a konečníku předcházet. Mezi rizikové faktory patří nadměrná spotřeba cukru, přepálených tuků, alkoholu a uzenin. Jako obrana funguje vláknina ve stravě, mléčné výrobky, ovoce a zelenina, slazení medem místo cukru, dostatečný přísun tekutin a pravidelný pohyb.

Česko bylo zemí s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku na světě a také s nejvyšší úmrtností na ně. V posledních letech se situace zlepšila. Ve výskytu podle statistik republika klesla na šestou příčku, v úmrtnosti na jedenáctou. Přispěl k tomu takzvaný screening, tedy sledování s bezplatnými preventivními vyšetřeními, jsou přesvědčeni odborníci.

"Opustili jsme smutný světový primát v nejvyšší incidenci a mortalitě a postupně se přibližujeme průměru zemí OECD," uvedl Ondřej Májek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

V roce 2015 přibylo v Česku podle údajů ÚZIS celkem 7872 pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku. V roce 2008 lékaři oznámili tuto diagnózu 8170 lidem, v roce 2011 pak 8114. Počet nových případů mezi lety 2011 a 2015 klesl v průměru o 0,9 procenta ročně. Průměrně o 1,8 procenta každý rok pak za toto pětileté období ubylo těch, které karcinom tlustého střeva a konečníku připravil o život. V roce 2015 jich bylo 3475, v roce 2011 pak 3600 a v roce 2008 celkem 3859. Postupně roste počet těch, kteří chorobu zvládnou. Před deseti lety jich žilo 44.146, v roce 2015 pak 56.287.

V první polovině 90. let podle Májka přežívala pět a více let méně než polovina nemocných, nyní jsou to zhruba dvě třetiny. Pokud se podaří nádor odhalit v počátku, je naděje devadesátiprocentní. "Pokud je nádor léčen včas, devět z deseti pacientů se může úspěšně léčit a vyléčit," dodal Májek.

Nádor vzniká z polypu ve střevě. Vyvine se z něj asi za osm až deset let. Pokud se polypy odstraní, rakovina se neobjeví, popsal lékař interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Tomáš Grega.

Potíže pomáhá odhalit právě screening. Lidé mezi 50 a 54 lety mají jednou ročně test zdarma, od 55 let pak jednou za dva roky. Využívá toho ale ani ne třetina těch, kteří mají na bezplatnou kontrolu nárok.

Pro letošní sbírku nechali organizátoři vyrobit asi 980.000 žlutých látkových kvítků měsíčku s vínovou stužkou. V ulicích měst je bude nabízet na 14.500 dobrovolníků. Fungovat bude také mobilní aplikace e-kytička. Díky ní mohou zájemci najít nejbližšího prodejce, ale také zaslat příspěvek přes telefon.