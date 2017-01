Praha - Na prevenci nádorů hlavy a krku se letos zaměří světový den proti rakovině, který připadá na 4. února. V Česku ročně přibývá 2000 pacientů s tímto onkologickým onemocněním, třikrát častěji jsou to muži než ženy. Na předcházení chorobě, diagnostiku i léčbu se zaměří sympozium pro odborníky i laiky, které se koná 1. února v Praze. Pořádá ho spolu s odbornou lékařskou společností Liga proti rakovině. V květnu pak zorganizuje tradiční sbírku na podporu boje s onkologickými nemocemi. ČTK o tom dnes informovala zástupkyně ligy Jitka Bajgarová.

Mezi nádory hlavy a krku patří například rakovina horního dýchacího traktu, polykacích cest či slinných žláz. Nádory se ale objevují i v kůži, cévách a dalších tkáních.

Podle předsedkyně ligy, onkoložky Michaely Fridrichové letošní hlavní téma organizátoři nezvolili kvůli tomu, že by nádory hlavy a krku byly tak časté, ale protože jsou "značné možnosti prevence". "Stačí, když uvedu, že u 75 procent pacientů, u nichž jsou nádory hlavy a krku diagnostikovány, je zřejmá souvislost s kouřením a nadměrnou konzumací alkoholu," řekla Fridrichová.

Vedle kouření a nadměrného pití alkoholu je hlavní příčinou špatná ústní hygiena a infekce papilomavirem HPV 16. Podle lékařů se dá nádorům předcházet dodržováním ústní hygieny, omezením konzumace alkoholu, nekouřením a preventivními prohlídkami u zubaře.

Ke světovému dni proti rakovině liga spolu s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně pořádá 1. února v Praze sympozium pro laiky i odborníky. Akce se koná podesáté. Diskutovat se bude o prevenci, včasném odhalení nádoru i terapii. Český den proti rakovině se pak uskuteční 10. května, kdy zájemci budou moci přispět do sbírky koupí žluté kytičky. Loni věnovali 18,26 milionu korun, a to včetně částky z dárcovských textových zpráv. Čistý výtěžek pak činil 10,48 milionu korun. Do nádorové prevence poputuje 4,27 milionu, na zlepšení kvality života pacientů 3,59 milionu a zbytek do výzkumu, výuky mediků a vybavení onkologických pracovišť.

Světový den proti rakovině je akce Světové unie proti rakovině (UICC). Cílem je snížit výskyt nádorových onemocnění a předčasných úmrtí do roku 2025 o čtvrtinu. Každý rok na rakovinu ve světě umírá 8,2 milionu lidí, z toho čtyři miliony jsou ve věku 30 až 69 let. Podle UICC je možné víc než třetině druhů nádorů předcházet, a to díky zdravému životnímu stylu. Lidé by neměli kouřit a nadměrně pít alkohol, měli by pravidelně cvičit a také třeba omezit spotřebu červeného masa, uvedli organizátoři.