Praha - Několik stovek lidí dnes prošlo centrem Prahy k úřadu vlády, aby tak vyjádřilo nesouhlas s vládnutím Andreje Babiše (ANO). Po tichém protestu z minulého týdne, kdy si demonstranti symbolicky přelepili ústa, tentokrát zvolili opačný prostředek: hluk. Svou nelibost dávali v průvodu najevo bušením do hrnců či pokliček, pískáním nebo troubením. Babišovi tak chtěli uspořádat "poslední zvonění".

Demonstranti tentokrát dávali najevo nesouhlas především s tím, že by podíl na státní moci měli získat komunisté. Babiš je podle nich jedinou překážkou vzniku "prodemokratické a standardní vlády" a měl by odstoupit.

Na Staroměstské náměstí, kde protest začal, dorazili lidé všech věkových kategorií, převažovali však mladí. Na základě výzvy organizátorů akce si k vytvoření hluku přinesli plechové misky, ešusy, ale také třeba tamburíny, podomácku vyrobená chrastítka nebo vuvuzely. Zvuky, který se rozléhaly daleko do okolních ulic, někteří z nich vyluzovali například i dutím do kravského rohu nebo zvoněním na cyklistické zvonky. Atmosféra tak místy připomínala spíše karneval v Riu než politický protest a řada kolemjdoucích turistů se zvědavě dotazovala na účel akce.

"Je to tak, je to tak, vládne nám tu estébák," skandovali pak při pochodu uličkami Starého Města. "Komunisty nechceme!" pokračovali.

Akci uspořádala Iniciativa Milion chvilek pro demokracii. "Nechceme, aby se tvořila vláda jen podle toho, kdo je ochoten skousnout trestně stíhanou osobu v jejím čele," napsali na sociální síti facebook a připomněli tak Babišovo obvinění v kauze Čapího hnízda.

Organizátoři protestu upozorňují na to, že výsledky loňských podzimních voleb do Sněmovny nabízejí hned několik možných vládních koalic neextremistických stran. "Namísto toho vzniká vláda opřená o hlasy strany, která má na svědomí statisíce zničených a miliony zdeformovaných lidských životů," uvedli.

Hnutí ANO se v posledních týdnech snaží domluvit na složení vlády s ČSSD, kabinet by měl podporu komunistů. Sociální demokraté hlasují o vstupu do menšinové vlády ve vnitrostranickém referendu. Prezident Miloš Zeman v pondělí ohlásil, že Babiše jmenuje podruhé premiérem ještě před ukončením referenda. Předseda hnutí ANO pak bude mít zhruba dva týdny na to, aby na Hrad přinesl návrh na obsazení ministerských křesel. Zeman chce tímto postupem mimo jiné urychlit vznik vlády. Opozice jeho rozhodnutí kritizuje.

Dílčí protesty proti Babišovi se dnes konaly i v dalších městech. Největší celorepublikové demonstrace chystají organizátoři na úterý 5. června. Iniciativa chce nasbírat milion podpisů pod petici Za slušného premiéra a slušnou vládu. K dnešku jich získala přes 245.000.