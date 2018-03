Praha - Pražský magistrát nadále odmítá zprůchodnit pasáž u stanice metra C Budějovická, kterou v lednu nechal zavřít kvůli havarijnímu stavu. V dubnu začne město chystat demolici lávky, práce by měly trvat 190 dní. Novinářům to dnes řekli pražský radní Karel Grabein Procházka a šéf magistrátního odboru majetku Jan Rak. Co bude na místě terasy po její demolici, není v současné době jasné. Proti zavření pasáže protestuje radnice Prahy 4 a obchodní centrum DBK.

Zástupci Prahy 4 i obchodního domu vyzvali v uplynulých týdnech město, aby pasáž zprůchodnilo. Podle Prahy to ale není možné. "Našim cílem není vést mediální boj s DBK a komplikovat situaci občanům. Jestliže ale nese město jako majitel zodpovědnost, nemůžeme na úkor zájmů někoho jiného hazardovat s bezpečností lidí," řekl Procházka.

Podle Raka úředníci zahájí na začátku dubna kroky nutné k demolici terasy. To znamená, že bude například vypsáno výběrové řízení, v němž magistrát najde firmu, která demolici provede. Pokud vše půjde bez problémů, lávka by měla být odstraněna do 190 dnů.

Demolice podle předsedy představenstva DBK Miroslava Velfla není možná. Konstrukce lávky a DBK jsou prý propojeny. Demolice by se tak podle něj dotkla nosníků, které zabíhají i do budovy DBK.

Co na místě terasy po jejím odstranění bude, není jasné. Město podle Procházky bude jednat o tom, jak promění celé okolí stanice. "Těžko nyní vypíchneme jedno území. Naší ambicí je revitalizovat celé území," řekl.

DBK uvedlo, že podle jejich posudků statiků, je možné pasáž zprůchodnit. Město to odmítá a naopak obvinilo DBK, že nedalo v minulosti souhlas k opravě konstrukce a kladlo si pro magistrát nepřijatelné podmínky.

Pasáž u jižního výstupu z metra nechala Praha jako její vlastník uzavřít letos 22. ledna. Tři dny před tím byl zavřený výstup z metra. Pasáž nebude otevřena dříve než za šest měsíců, neboť magistrát začal zpracovávat projekt na její demolici. Konstrukce je podle města ve špatném stavu a neopravitelná. Lidé jdoucí do polikliniky nebo na radnici Prahy 4 musí pasáž obcházet.