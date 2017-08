Washington - Demokratičtí poslanci americké Sněmovny reprezentantů se snaží získat informace o objemu finančních prostředků, které získaly ze státní pokladny obchodní firmy prezidenta Donalda Trumpa. Příslušná ministerstva mají do Sněmovny reprezentantů dodat údaje do 25. srpna. Oznámila to agentura AP.

Trump jako prezident často navštěvuje své rezidence mimo hlavní město, což dělali i jiní prezidenti před ním. George Bush mladší zajížděl na svůj texaský ranč, Barack Obama občas navštívil svůj dům v Chicagu. V případě nynější hlavy státu ale nejde o pouhá místa k odpočinku, ale výdělečné projekty, například letoviska nebo golfové kluby. Státní peníze vynaložené při takových cestách za logistiku a bezpečnost inkasují částečně Trumpovy obchodní firmy.

Prezident se po nástupu do funkce vzdal řízení svých firem a přenechal je svým synům a manažerům. Majetku se ale na rozdíl od svých předchůdců v Bílém domě nezbavil. Smlouva, podle níž majetek vložil do speciálního fondu, obsahuje klauzuli, podle níž může Trump prostředky z fondu kdykoli čerpat.

Podle AP se demokratičtí poslanci zajímají například o Trump Tower, newyorskou Trumpovu rezidenci, jejíž část si pronajala ministerstva obrany a vnitřní bezpečnosti v době, kdy budovu obývala první dáma Melania Trumpová se svým školou povinným synem. Nájemné od ministerstev inkasoval Trump.

"Americký lid má právo znát, jak se nakládá s jeho daněmi a kolik peněz jde na konto obchodních společnosti prezidenta," stojí v dopisu, který poslanci zaslali na ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Podobný dopis obdržely podle AP i všechny ostatní rezorty.